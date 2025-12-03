Український снайпер однією кулею ліквідував двох окупантів. ВIДЕО
На опублікованих кадрах український снайпер ліквідував двох окупантів на відкритій місцевості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, снайпер холоднокровно вичікував ідеальний момент для пострілу по загарбниках.
Підібравши слушну секунду, коли троє рашистів стали в один ряд, боєць завдав удару та однією кулею знищив одразу двох військових РФ.
Топ коментарі
+19 pacerhard melina
показати весь коментар03.12.2025 23:24 Відповісти Посилання
+16 Amber
показати весь коментар03.12.2025 23:27 Відповісти Посилання
+10 Luk Viktor
показати весь коментар03.12.2025 23:25 Відповісти Посилання
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на лєвона снайпера"!
Хлоп! Є!
Але третій трохи не витримав рівняння!
Да, снайпер может убить двух человек одной пулей, и такие случаи действительно происходили как в реальной жизни, так и на войне. В снайперском жаргоне такое попадание даже имеет специальное название - "Куигли" (Quigley).
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А зараз є тепловізійні приціли...
Фільма була колись... А в ординцєвь свальный грєх стався схоже...