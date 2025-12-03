Український снайпер однією кулею ліквідував двох окупантів. ВIДЕО

На опублікованих кадрах український снайпер ліквідував двох окупантів на відкритій місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, снайпер холоднокровно вичікував ідеальний момент для пострілу по загарбниках.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підібравши слушну секунду, коли троє рашистів стали в один ряд, боєць завдав удару та однією кулею знищив одразу двох військових РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 93-я бригада показала видовищний звіт бойової роботи за листопад: найкращі кадри знищення ворога. ВIДЕО

Дивіться також: Прикинувся мертвим та втратив кінцівки: дрон "Птахів Мадяра" відпрацював по рашисту. ВIДЕО