УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8718 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
7 185 21

Український снайпер однією кулею ліквідував двох окупантів. ВIДЕО

На опублікованих кадрах український снайпер ліквідував двох окупантів на відкритій місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, снайпер холоднокровно вичікував ідеальний момент для пострілу по загарбниках.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підібравши слушну секунду, коли троє рашистів стали в один ряд, боєць завдав удару та однією кулею знищив одразу двох військових РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 93-я бригада показала видовищний звіт бойової роботи за листопад: найкращі кадри знищення ворога. ВIДЕО

Дивіться також: Прикинувся мертвим та втратив кінцівки: дрон "Птахів Мадяра" відпрацював по рашисту. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21297) знищення (10366) снайпери (375) ЗСУ (8835)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Вот такие вот украинцы экономные люди.
показати весь коментар
03.12.2025 23:24 Відповісти
+16
Респект нашому снайперу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
03.12.2025 23:27 Відповісти
+10
"рАвняйсь, смІрно, равнєніє на лєво на снайпера"!
Хлоп! Є!
Але третій трохи не витримав рівняння!
показати весь коментар
03.12.2025 23:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот такие вот украинцы экономные люди.
показати весь коментар
03.12.2025 23:24 Відповісти
Так пуля была на веревочке - он ее вернул!
показати весь коментар
04.12.2025 11:16 Відповісти
"рАвняйсь, смІрно, равнєніє на лєво на снайпера"!
Хлоп! Є!
Але третій трохи не витримав рівняння!
показати весь коментар
03.12.2025 23:25 Відповісти
Tote russische schweine
показати весь коментар
03.12.2025 23:26 Відповісти
Респект нашому снайперу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
03.12.2025 23:27 Відповісти
Джульєта зі своїм хлопцем заздрісно відпочивають. А Віслюк з Їрмаком мріють про такий фінал.
показати весь коментар
03.12.2025 23:31 Відповісти
Какая-то чудная смазка у этой пули. Солидол, наверное.
показати весь коментар
03.12.2025 23:41 Відповісти
ти сумніваєшся, що куля може вбити дох ?
Да, снайпер может убить двух человек одной пулей, и такие случаи действительно происходили как в реальной жизни, так и на войне. В снайперском жаргоне такое попадание даже имеет специальное название - "Куигли" (Quigley).

.
показати весь коментар
03.12.2025 23:51 Відповісти
Давно заметил, что с юмором на этом сайте имеются очень серьёзные проблемы.
показати весь коментар
04.12.2025 00:44 Відповісти
Там зібралося до купи їх аж три, а впало двоє. Де подівся третій, хтось може помітив?. ..
показати весь коментар
03.12.2025 23:50 Відповісти
третій втік на відіо видно
показати весь коментар
03.12.2025 23:56 Відповісти
Пуля пробила два бронежилета, одну тушку и застряла во второй. Третий ******** остался пожить еще чуть-чуть.
показати весь коментар
04.12.2025 01:48 Відповісти
Єрмака і зеленського... Ехх
показати весь коментар
04.12.2025 01:03 Відповісти
Становитесь девки в кучу, я вам чучу отчебучу.
показати весь коментар
04.12.2025 01:52 Відповісти
Ще з часів англо-бурської війни у середовищі англійських військовослужбовців з"явився вислів: "Троє від одної цигарки не прикурюють...". Суть така: коли в темноті один прикурював, затягаючись, снайпер-бур засікав вогник. Коли другий британець нахилявся та прикурював від цигарки товариша, бур наводив зброю на ціль. Коли цигарку прикурював третій, бур стріляв точно в ціль...
А зараз є тепловізійні приціли...
показати весь коментар
04.12.2025 04:21 Відповісти
в Америці є Капітан Очевидність (КО), а ти комісар очевидність, чи політрук очевидність
показати весь коментар
04.12.2025 08:36 Відповісти
Indiana Jones: The Last Crusade - наш герой вбив мабуть чотирьох пiд час бiйки на танку. Одним пострiлом. Але то було с Люгеру патроном 9x19 Parabellum...
показати весь коментар
04.12.2025 06:29 Відповісти
Мабудь вони спригнули в окоп, бо не впали, а ще зробили два кроки
показати весь коментар
04.12.2025 07:50 Відповісти
І аднею пулєй йон убіл абоіх. ©
Фільма була колись... А в ординцєвь свальный грєх стався схоже...
показати весь коментар
04.12.2025 08:18 Відповісти
50 mgb калібр це страшна річь. Куля летить на 7800 метрів з гвинтівки Барет 107. Пробиває все, ну окрім танкової броні. Використовується в Україні як санітарний інструмент.
показати весь коментар
04.12.2025 08:27 Відповісти
🫡🇺🇦
показати весь коментар
04.12.2025 11:20 Відповісти
 
 