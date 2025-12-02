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93-я бригада показала видовищний звіт бойової роботи за листопад: найкращі кадри знищення ворога. ВIДЕО

93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" оприлюднила відеозвіт за листопад, до якого увійшли найвидовищніші та найрезультативніші епізоди бойової роботи підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у добірці зібрані кадри знищення живої сили російських окупантів, робота розрахунків ударних БПЛА, ліквідація ворожої техніки та влучна робота інших бойових напрямків бригади. Холодноярці демонструють злагодженість дій, точність ударів та ефективність застосування дронів і вогневих засобів.

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"Видовищний відеозвіт виконаної бойової роботи 93-ї окремої механізованої бригади за листопад - лише найкращі кадри! У традиційній добірці виконаної бойової роботи за місяць Холодноярці діляться відео зі знищенням живої сили, БПЛА та бронетехніки противника", - йдеться у коментарі до відео.

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армія рф (21275) знищення (10348) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (329) дрони (8440)
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3.14дараси! вас же попереджали, що "легкої прогулянки не буде"
Вирішили все таки перевірити?
Ну тоді на концерт кабздона!
Там як раз на новорічні свята буде аншлаг...
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02.12.2025 11:12 Відповісти
Hände hoch, russisches Schwein!
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02.12.2025 12:25 Відповісти
А в цей час, росіяни знищили шахедом мобільну групу. Тепер вони повністю керуються в режимі онлайн
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02.12.2025 15:14 Відповісти
Меня больше всего печалит что раха теряет биомусор. А Украина цвет нации. Пусть даже потери будут 10 русских свиней против одного украинца. Восполнить Украине будет очень трудно.
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03.12.2025 06:57 Відповісти
 
 