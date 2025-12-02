93-я бригада показала видовищний звіт бойової роботи за листопад: найкращі кадри знищення ворога. ВIДЕО

93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" оприлюднила відеозвіт за листопад, до якого увійшли найвидовищніші та найрезультативніші епізоди бойової роботи підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у добірці зібрані кадри знищення живої сили російських окупантів, робота розрахунків ударних БПЛА, ліквідація ворожої техніки та влучна робота інших бойових напрямків бригади. Холодноярці демонструють злагодженість дій, точність ударів та ефективність застосування дронів і вогневих засобів.

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"Видовищний відеозвіт виконаної бойової роботи 93-ї окремої механізованої бригади за листопад - лише найкращі кадри! У традиційній добірці виконаної бойової роботи за місяць Холодноярці діляться відео зі знищенням живої сили, БПЛА та бронетехніки противника", - йдеться у коментарі до відео.

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