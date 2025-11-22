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Окупант вкоротив собі віку: кинув гранату собі під ноги та ліг на неї тілом. ВIДЕО
У мережі бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" опублікували відео самоліквідації рашиста на Костянтинівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка українських бійців зафіксувала, як окупант залишився сам після штурмових дій у лісистій місцевості.
Загарбник кинув гранату собі під ноги та ліг на неї тілом, унаслідок чого його розірвало.
Топ коментарі
+14 Сум
показати весь коментар22.11.2025 15:58 Відповісти Посилання
+6 Evgeniy Marushchak
показати весь коментар22.11.2025 16:09 Відповісти Посилання
+5 Леонід #587957
показати весь коментар22.11.2025 15:58 Відповісти Посилання
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Замість вдома, після стакана̀ воткі, у теплій постелі, лягти на свою жінку, воно поперлося в чужу державу лягати на гранату.