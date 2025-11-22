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Новини Відео Окупанти-самовбивці Самогубство окупантів на полі бою Костянтинівський напрямок
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Окупант вкоротив собі віку: кинув гранату собі під ноги та ліг на неї тілом. ВIДЕО

У мережі бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" опублікували відео самоліквідації рашиста на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка українських бійців зафіксувала, як окупант залишився сам після штурмових дій у лісистій місцевості.

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Загарбник кинув гранату собі під ноги та ліг на неї тілом, унаслідок чого його розірвало.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилерія 28-ї ОМБр рознесла 20 окупантів у лісосмузі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21189) знищення (10284) Донецька область (11274) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (329) дрони (8345) Краматорський район (1257) Костянтинівка (592)
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Топ коментарі
+14
Нехай всі расіянє вкоротять собі віку,бо вони моральні уроди і реальні злочинці.Мразь.
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22.11.2025 15:58 Відповісти
+6
дибіл, міг би піти в сзч і кинути ту гранату в *****
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22.11.2025 16:09 Відповісти
+5
Сазнатільний рюзькій
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22.11.2025 15:58 Відповісти
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Нехай всі расіянє вкоротять собі віку,бо вони моральні уроди і реальні злочинці.Мразь.
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22.11.2025 15:58 Відповісти
Сазнатільний рюзькій
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22.11.2025 15:58 Відповісти
Ех поторопився треба було всіх своїх покликать ефект бувби кращий і свято булоб не тільки в його заті а і в інших нові машини та горілка з пельменями краще ніж п,яне мурло
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22.11.2025 16:05 Відповісти
дибіл, міг би піти в сзч і кинути ту гранату в *****
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22.11.2025 16:09 Відповісти
Дякую за те що зберіг нам дрона
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22.11.2025 16:12 Відповісти
в труси треба було кинути
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22.11.2025 16:13 Відповісти
Херой! Врятував світ від обломків гранати!
Конкурент Трампа на премію миру!
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22.11.2025 16:38 Відповісти
Заґадачьная рюзкє душа:
Замість вдома, після стакана̀ воткі, у теплій постелі, лягти на свою жінку, воно поперлося в чужу державу лягати на гранату.
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22.11.2025 17:12 Відповісти
Мабуть, гроші від КабМіндічів, не він отримав????
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22.11.2025 18:30 Відповісти
Кацапи Дегенерати ладні померти за бункерного чмирька трусливого **********.... ні щоб у себе лад наводити так ні, Дегенерати кацапи знищують все навкруги.
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23.11.2025 00:50 Відповісти
Поганаяло "жангльор" ))
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23.11.2025 12:32 Відповісти
 
 