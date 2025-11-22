Окупант вкоротив собі віку: кинув гранату собі під ноги та ліг на неї тілом. ВIДЕО

У мережі бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" опублікували відео самоліквідації рашиста на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка українських бійців зафіксувала, як окупант залишився сам після штурмових дій у лісистій місцевості.

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Загарбник кинув гранату собі під ноги та ліг на неї тілом, унаслідок чого його розірвало.

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