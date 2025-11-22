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Новости Видео Оккупанты-самоубийцы Самоубийство оккупантов на поле боя Константиновское направление
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Оккупант покончил с собой: бросил гранату себе под ноги и лег на нее телом. ВИДЕО

В сети бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" опубликовали видео самоликвидации рашиста на Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка украинских бойцов зафиксировала, как оккупант остался один после штурмовых действий в лесистой местности.

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Захватчик бросил гранату себе под ноги и лег на нее телом, вследствие чего его разорвало.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Артиллерия 28-й ОМБр разнесла 20 оккупантов в лесополосе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22973) уничтожение (9969) Донецкая область (12399) 93 отдельная механизированная бригада (328) дроны (7284) Краматорский район (1243) Константиновка (1994)
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Топ комментарии
+14
Нехай всі расіянє вкоротять собі віку,бо вони моральні уроди і реальні злочинці.Мразь.
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22.11.2025 15:58 Ответить
+6
дибіл, міг би піти в сзч і кинути ту гранату в *****
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22.11.2025 16:09 Ответить
+5
Сазнатільний рюзькій
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22.11.2025 15:58 Ответить
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Нехай всі расіянє вкоротять собі віку,бо вони моральні уроди і реальні злочинці.Мразь.
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22.11.2025 15:58 Ответить
Сазнатільний рюзькій
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22.11.2025 15:58 Ответить
Ех поторопився треба було всіх своїх покликать ефект бувби кращий і свято булоб не тільки в його заті а і в інших нові машини та горілка з пельменями краще ніж п,яне мурло
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22.11.2025 16:05 Ответить
дибіл, міг би піти в сзч і кинути ту гранату в *****
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22.11.2025 16:09 Ответить
Дякую за те що зберіг нам дрона
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22.11.2025 16:12 Ответить
в труси треба було кинути
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22.11.2025 16:13 Ответить
Херой! Врятував світ від обломків гранати!
Конкурент Трампа на премію миру!
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22.11.2025 16:38 Ответить
Заґадачьная рюзкє душа:
Замість вдома, після стакана̀ воткі, у теплій постелі, лягти на свою жінку, воно поперлося в чужу державу лягати на гранату.
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22.11.2025 17:12 Ответить
Мабуть, гроші від КабМіндічів, не він отримав????
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22.11.2025 18:30 Ответить
Кацапи Дегенерати ладні померти за бункерного чмирька трусливого **********.... ні щоб у себе лад наводити так ні, Дегенерати кацапи знищують все навкруги.
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23.11.2025 00:50 Ответить
Поганаяло "жангльор" ))
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23.11.2025 12:32 Ответить
 
 