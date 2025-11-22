Оккупант покончил с собой: бросил гранату себе под ноги и лег на нее телом. ВИДЕО

В сети бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" опубликовали видео самоликвидации рашиста на Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка украинских бойцов зафиксировала, как оккупант остался один после штурмовых действий в лесистой местности.

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Захватчик бросил гранату себе под ноги и лег на нее телом, вследствие чего его разорвало.

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