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Оккупант покончил с собой: бросил гранату себе под ноги и лег на нее телом. ВИДЕО
В сети бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" опубликовали видео самоликвидации рашиста на Константиновском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка украинских бойцов зафиксировала, как оккупант остался один после штурмовых действий в лесистой местности.
Захватчик бросил гранату себе под ноги и лег на нее телом, вследствие чего его разорвало.
Топ комментарии
+14 Сум
показать весь комментарий22.11.2025 15:58 Ответить Ссылка
+6 Evgeniy Marushchak
показать весь комментарий22.11.2025 16:09 Ответить Ссылка
+5 Леонід #587957
показать весь комментарий22.11.2025 15:58 Ответить Ссылка
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Замість вдома, після стакана̀ воткі, у теплій постелі, лягти на свою жінку, воно поперлося в чужу державу лягати на гранату.