краинские военные корпуса "Азов" разгромили российские бронированные колонны под Добропольем. ВИДЕО

В сети опубликовали видео разгрома российских бронированных колонн под Добропольем бойцами корпуса "Азов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боев на этом направлении украинские воины уничтожили не менее 8 единиц бронированной техники рашистов.

В корпусе "Азов" отмечают, что хотя основной тактикой россиян остается инфильтрация небольшими пехотными группами, время от времени они прибегают и к механизированным штурмам.

В этом случае в одной из атак также участвовала инженерная техника - бронированный мостоукладчик МТУ-72. Как отмечают бойцы, применение такого оборудования является большой редкостью в нынешней войне.

А це коли було?
02.12.2025 22:03 Ответить
Не так важливо , коли це було ,
головне що та кацапська срань , яка там була ,
вже ніколи не полізе до України 👏🏽👏🏽👏🏽
02.12.2025 22:07 Ответить
Як багато стадо хорошими
02.12.2025 22:08 Ответить
Бійцями корпусу "Азов" - респект!👍👍👍
02.12.2025 22:19 Ответить
 
 