краинские военные корпуса "Азов" разгромили российские бронированные колонны под Добропольем. ВИДЕО
В сети опубликовали видео разгрома российских бронированных колонн под Добропольем бойцами корпуса "Азов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боев на этом направлении украинские воины уничтожили не менее 8 единиц бронированной техники рашистов.
В корпусе "Азов" отмечают, что хотя основной тактикой россиян остается инфильтрация небольшими пехотными группами, время от времени они прибегают и к механизированным штурмам.
В этом случае в одной из атак также участвовала инженерная техника - бронированный мостоукладчик МТУ-72. Как отмечают бойцы, применение такого оборудования является большой редкостью в нынешней войне.
головне що та кацапська срань , яка там була ,
вже ніколи не полізе до України 👏🏽👏🏽👏🏽