краинские военные корпуса "Азов" разгромили российские бронированные колонны под Добропольем. ВИДЕО

В сети опубликовали видео разгрома российских бронированных колонн под Добропольем бойцами корпуса "Азов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боев на этом направлении украинские воины уничтожили не менее 8 единиц бронированной техники рашистов.

В корпусе "Азов" отмечают, что хотя основной тактикой россиян остается инфильтрация небольшими пехотными группами, время от времени они прибегают и к механизированным штурмам.

В этом случае в одной из атак также участвовала инженерная техника - бронированный мостоукладчик МТУ-72. Как отмечают бойцы, применение такого оборудования является большой редкостью в нынешней войне.

