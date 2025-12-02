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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Бойцы Lasar’s Group в целом уничтожили более 55 тыс. единиц техники РФ на $12,5 млрд, - Елизаров. ВИДЕО

Командир Lasar’s Group полковник Павел Елизаров (Лазар) рассказал, что бойцы его подразделения уничтожили вражеской техники на 12,5 млрд долларов США.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

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Результаты работы подразделения

"Наша группа уничтожила на данный момент около 2 100 танков. Примерно столько. Активно у них (россиян. - Ред.) было задействовано около 10 тысяч", - сказал он.

По словам Елизарова, каждый пятый танк был уничтожен бойцами его подразделения.

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Один боец подбил более 120 танков

Елизаров также рассказал, что один из бойцов подразделения подбил 124 российских танка. Впоследствии его сделали командиром.

Командир добавил, что воины в целом уничтожили более 55 тыс. единиц техники. В общей сложности это около 12,5 млрд долларов США.

Подробнее смотрите в интервью Павла Елизарова на YouTube.

Читайте также: Если бы не США, которые оплатили 2000 дронов, мы бы остановились в октябре, - командир подразделения Lasar’s Group Елизаров

Автор: 

боевые действия (6198) Елизаров Павел (23)
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Топ комментарии
+3
заміна касьяну?
той москву знищів, цей всю підарську технікуну!
і звісно, гордон......
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02.12.2025 15:34 Ответить
+2
Десь таке вже чув. Мабудь від конашенкова
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02.12.2025 15:11 Ответить
+1
Гордон-зашквар
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02.12.2025 14:51 Ответить
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Гордон-зашквар
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02.12.2025 14:51 Ответить
Звіздлбол. Де відеопідтвердження, як у Мадяра? Під час Другої світової війни найбільше брехали про знищені об'єкти ворога радянські снайпери, пілоти і підводники, перевірити слова яких було неможливо, і доводилось вірити на слово. Таким способом покришкін назбивав над Чорним морем 100500 німецьких літаків.
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02.12.2025 15:49 Ответить
Порядна людина до Гордона на інтервю не піде.Хоча можливо я і помиляюся.Людина в пікселі-честь йому і хвала.Але оті заяви аафосні....
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02.12.2025 16:26 Ответить
Пафос- це одне, а відверта брехня-це вже зовсім інше.
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02.12.2025 16:32 Ответить
Поехал Петька учиться в военную академию на Запад. Проходит немного времени и от Петьки эшелон оружия поступает за эшелоном. Наконец приезжает Петька на каникулы, а Чапаев сразу с расспросами:
- Как тебе, Петька, удалось?-
_ Приехал, я, значит, Василий Иванович в академию, сели мы играть в карты. А там, Василий Иванович , одни аристократы. Я и говорю: "У меня очко, могу показать".
-Не надо нам показывать, мы джентельмены, мы верим.
И тут, Василий Иванович,мне как попёрла карта, как попёрла...
Павлу Елизарову тоже "попёрла карта".
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02.12.2025 19:08 Ответить
Десь таке вже чув. Мабудь від конашенкова
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02.12.2025 15:11 Ответить
Подтвержденной техники, которую потерял кацап, примерно 23 тысячи единиц. Из них 53 тысячи уничтожил этот пидроздил. Ну таке.
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02.12.2025 15:23 Ответить
заміна касьяну?
той москву знищів, цей всю підарську технікуну!
і звісно, гордон......
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02.12.2025 15:34 Ответить
І це тільки один підрозділ! 45 відсотків техніки,що була у кацапів. Вчіться,як треба пиз...ть. Лазарь співає
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02.12.2025 17:47 Ответить
Лазари это действительно самое эффективное подразделение в Украине по уничтожению техники. Они не так пиарятся, но валят русню в промышленных масштабах
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02.12.2025 21:55 Ответить
55000розділити на тисячу діб війни(якщо рахувати використання дронів з першого дня війни),то,як говорив один артист",офігенная дробь получається"
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02.12.2025 17:59 Ответить
Чи вірно я пам'ятаю, що не тільки Кас'янов але й Бутусов, підтверджували те, що це перша за результативністю група? Хоча цифри здають неправдоподібними.
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02.12.2025 22:08 Ответить
 
 