Бойцы Lasar’s Group в целом уничтожили более 55 тыс. единиц техники РФ на $12,5 млрд, - Елизаров. ВИДЕО

Командир Lasar’s Group полковник Павел Елизаров (Лазар) рассказал, что бойцы его подразделения уничтожили вражеской техники на 12,5 млрд долларов США.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

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Результаты работы подразделения

"Наша группа уничтожила на данный момент около 2 100 танков. Примерно столько. Активно у них (россиян. - Ред.) было задействовано около 10 тысяч", - сказал он.

По словам Елизарова, каждый пятый танк был уничтожен бойцами его подразделения.

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Один боец подбил более 120 танков

Елизаров также рассказал, что один из бойцов подразделения подбил 124 российских танка. Впоследствии его сделали командиром.

Командир добавил, что воины в целом уничтожили более 55 тыс. единиц техники. В общей сложности это около 12,5 млрд долларов США.

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