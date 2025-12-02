Бойцы Lasar’s Group в целом уничтожили более 55 тыс. единиц техники РФ на $12,5 млрд, - Елизаров. ВИДЕО
Командир Lasar’s Group полковник Павел Елизаров (Лазар) рассказал, что бойцы его подразделения уничтожили вражеской техники на 12,5 млрд долларов США.
Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.
Результаты работы подразделения
"Наша группа уничтожила на данный момент около 2 100 танков. Примерно столько. Активно у них (россиян. - Ред.) было задействовано около 10 тысяч", - сказал он.
По словам Елизарова, каждый пятый танк был уничтожен бойцами его подразделения.
Один боец подбил более 120 танков
Елизаров также рассказал, что один из бойцов подразделения подбил 124 российских танка. Впоследствии его сделали командиром.
Командир добавил, что воины в целом уничтожили более 55 тыс. единиц техники. В общей сложности это около 12,5 млрд долларов США.
Подробнее смотрите в интервью Павла Елизарова на YouTube.
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- Как тебе, Петька, удалось?-
_ Приехал, я, значит, Василий Иванович в академию, сели мы играть в карты. А там, Василий Иванович , одни аристократы. Я и говорю: "У меня очко, могу показать".
-Не надо нам показывать, мы джентельмены, мы верим.
И тут, Василий Иванович,мне как попёрла карта, как попёрла...
Павлу Елизарову тоже "попёрла карта".
той москву знищів, цей всю підарську технікуну!
і звісно, гордон......