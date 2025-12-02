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Новини Відео Знищення російської техніки
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Бійці Lasar’s Group загалом знищили понад 55 тис. одиниць техніки РФ на $12,5 млрд, - Єлізаров. ВIДЕО

Командир Lasar’s Group полковник Павло Єлізаров (Лазар) розповів, що бійці його підрозділу знищили ворожої техніки на 12,5 млрд доларів США.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.

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Результати роботи підрозділу

"Наша група знищила наразі близько 2 100 танків. Близько цього. Активно у них (росіян. - Ред.) було задіяно близько 10 тисяч", - сказав він.

За словами Єлізарова, кожен п'ятий танк було знищено бійцями його підрозділу.

Також дивіться: "Лазар" - модель правильної державної політики в галузі дронів, - Касьянов. ВIДЕО

Один боєць підбив понад 120 танків

Єлізаров також розповів, що один із бійців підрозділу підбив 124 російських танки. Згодом його зробили командиром.

Командир додав, що воїни загалом знищили понад 55 тис. одиниць техніки. Загалом це близько 12,5 млрд доларів США.

Докладніше дивіться в інтерв'ю Павла Єлізарова на YouTube

Читайте також: Якби не США, які оплатили 2000 дронів, ми б зупинилися у жовтні, - командир підрозділу Lasar’s Group Єлізаров

Автор: 

бойові дії (5973) Єлізаров Павло (23)
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Топ коментарі
+3
заміна касьяну?
той москву знищів, цей всю підарську технікуну!
і звісно, гордон......
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02.12.2025 15:34 Відповісти
+2
Десь таке вже чув. Мабудь від конашенкова
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02.12.2025 15:11 Відповісти
+1
Гордон-зашквар
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02.12.2025 14:51 Відповісти
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Гордон-зашквар
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02.12.2025 14:51 Відповісти
Звіздлбол. Де відеопідтвердження, як у Мадяра? Під час Другої світової війни найбільше брехали про знищені об'єкти ворога радянські снайпери, пілоти і підводники, перевірити слова яких було неможливо, і доводилось вірити на слово. Таким способом покришкін назбивав над Чорним морем 100500 німецьких літаків.
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02.12.2025 15:49 Відповісти
Порядна людина до Гордона на інтервю не піде.Хоча можливо я і помиляюся.Людина в пікселі-честь йому і хвала.Але оті заяви аафосні....
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02.12.2025 16:26 Відповісти
Пафос- це одне, а відверта брехня-це вже зовсім інше.
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02.12.2025 16:32 Відповісти
Поехал Петька учиться в военную академию на Запад. Проходит немного времени и от Петьки эшелон оружия поступает за эшелоном. Наконец приезжает Петька на каникулы, а Чапаев сразу с расспросами:
- Как тебе, Петька, удалось?-
_ Приехал, я, значит, Василий Иванович в академию, сели мы играть в карты. А там, Василий Иванович , одни аристократы. Я и говорю: "У меня очко, могу показать".
-Не надо нам показывать, мы джентельмены, мы верим.
И тут, Василий Иванович,мне как попёрла карта, как попёрла...
Павлу Елизарову тоже "попёрла карта".
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02.12.2025 19:08 Відповісти
Десь таке вже чув. Мабудь від конашенкова
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02.12.2025 15:11 Відповісти
Подтвержденной техники, которую потерял кацап, примерно 23 тысячи единиц. Из них 53 тысячи уничтожил этот пидроздил. Ну таке.
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02.12.2025 15:23 Відповісти
заміна касьяну?
той москву знищів, цей всю підарську технікуну!
і звісно, гордон......
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02.12.2025 15:34 Відповісти
І це тільки один підрозділ! 45 відсотків техніки,що була у кацапів. Вчіться,як треба пиз...ть. Лазарь співає
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02.12.2025 17:47 Відповісти
Лазари это действительно самое эффективное подразделение в Украине по уничтожению техники. Они не так пиарятся, но валят русню в промышленных масштабах
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02.12.2025 21:55 Відповісти
55000розділити на тисячу діб війни(якщо рахувати використання дронів з першого дня війни),то,як говорив один артист",офігенная дробь получається"
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02.12.2025 17:59 Відповісти
Чи вірно я пам'ятаю, що не тільки Кас'янов але й Бутусов, підтверджували те, що це перша за результативністю група? Хоча цифри здають неправдоподібними.
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02.12.2025 22:08 Відповісти
 
 