Бійці Lasar’s Group загалом знищили понад 55 тис. одиниць техніки РФ на $12,5 млрд, - Єлізаров. ВIДЕО
Командир Lasar’s Group полковник Павло Єлізаров (Лазар) розповів, що бійці його підрозділу знищили ворожої техніки на 12,5 млрд доларів США.
Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.
Результати роботи підрозділу
"Наша група знищила наразі близько 2 100 танків. Близько цього. Активно у них (росіян. - Ред.) було задіяно близько 10 тисяч", - сказав він.
За словами Єлізарова, кожен п'ятий танк було знищено бійцями його підрозділу.
Один боєць підбив понад 120 танків
Єлізаров також розповів, що один із бійців підрозділу підбив 124 російських танки. Згодом його зробили командиром.
Командир додав, що воїни загалом знищили понад 55 тис. одиниць техніки. Загалом це близько 12,5 млрд доларів США.
Докладніше дивіться в інтерв'ю Павла Єлізарова на YouTube
Топ коментарі
+3 Begemot Pepa
показати весь коментар02.12.2025 15:34 Відповісти Посилання
+2 Василий Васильев #602664
показати весь коментар02.12.2025 15:11 Відповісти Посилання
+1 Bogdan #603107
показати весь коментар02.12.2025 14:51 Відповісти Посилання
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- Как тебе, Петька, удалось?-
_ Приехал, я, значит, Василий Иванович в академию, сели мы играть в карты. А там, Василий Иванович , одни аристократы. Я и говорю: "У меня очко, могу показать".
-Не надо нам показывать, мы джентельмены, мы верим.
И тут, Василий Иванович,мне как попёрла карта, как попёрла...
Павлу Елизарову тоже "попёрла карта".
той москву знищів, цей всю підарську технікуну!
і звісно, гордон......