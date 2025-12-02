Бійці Lasar’s Group загалом знищили понад 55 тис. одиниць техніки РФ на $12,5 млрд, - Єлізаров. ВIДЕО

Командир Lasar’s Group полковник Павло Єлізаров (Лазар) розповів, що бійці його підрозділу знищили ворожої техніки на 12,5 млрд доларів США.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.

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Результати роботи підрозділу

"Наша група знищила наразі близько 2 100 танків. Близько цього. Активно у них (росіян. - Ред.) було задіяно близько 10 тисяч", - сказав він.

За словами Єлізарова, кожен п'ятий танк було знищено бійцями його підрозділу.

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Один боєць підбив понад 120 танків

Єлізаров також розповів, що один із бійців підрозділу підбив 124 російських танки. Згодом його зробили командиром.

Командир додав, що воїни загалом знищили понад 55 тис. одиниць техніки. Загалом це близько 12,5 млрд доларів США.

Докладніше дивіться в інтерв'ю Павла Єлізарова на YouTube

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