Спецпідрозділ важких дронів Національної гвардії України Lasar’s Group, створений у 2022 році без державного фінансування, продовжує виконувати бойові завдання завдяки підтримці міжнародних партнерів та приватних донорів.

Командиром підрозділу є полковник НГУ Павло Єлізаров, який у цивільному житті був бізнесменом та продюсером політичного ток-шоу "Свобода слова".

Восени 2022 році підрозділ, маючи лише 10–15 апаратів, знищив десятки одиниць ворожої техніки.

Успіхи воїнів привернули увагу міжнародних партнерів, які профінансували створення майже 500 дронів, а у 2023 році Lasar’s Group долучилась до державного проєкту "Армія дронів".

Через обмежене фінансування з боку держави більшість екіпажів тимчасово не залучено до бойової роботи. Станом на серпень 2025 року підрозділ отримав дронів на менш ніж 4 млрд грн, що покриває лише третину виробничих можливостей.

"Ми могли б зупинитись ще у жовтні, якби не допомога американських партнерів, які профінансували 2000 дронів. Підрозділ готовий працювати на повну потужність - потрібне лише стабільне фінансування", - сказав Павло Єлізаров.

Наразі команда продовжу розробку нових рішень у сфері безпілотних систем та закликає партнерів долучатися.

