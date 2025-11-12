Якби не США, які оплатили 2000 дронів, ми б зупинилися у жовтні, - командир підрозділу Lasar’s Group Єлізаров

Спецпідрозділ важких дронів Національної гвардії України Lasar’s Group, створений у 2022 році без державного фінансування, продовжує виконувати бойові завдання завдяки підтримці міжнародних партнерів та приватних донорів.

Командиром підрозділу є полковник НГУ Павло Єлізаров, який у цивільному житті був бізнесменом та продюсером політичного ток-шоу "Свобода слова".

Восени 2022 році підрозділ, маючи лише 10–15 апаратів, знищив десятки одиниць ворожої техніки.

Успіхи воїнів привернули увагу міжнародних партнерів, які профінансували створення майже 500 дронів, а у 2023 році Lasar’s Group долучилась до державного проєкту "Армія дронів".

Також дивіться: "Лазар" - модель правильної державної політики в галузі дронів, - Касьянов. ВIДЕО

Через обмежене фінансування з боку держави більшість екіпажів тимчасово не залучено до бойової роботи. Станом на серпень 2025 року підрозділ отримав дронів на менш ніж 4 млрд грн, що покриває лише третину виробничих можливостей.

"Ми могли б зупинитись ще у жовтні, якби не допомога американських партнерів, які профінансували 2000 дронів. Підрозділ готовий працювати на повну потужність - потрібне лише стабільне фінансування", - сказав Павло Єлізаров.

Наразі команда продовжу розробку нових рішень у сфері безпілотних систем та закликає партнерів долучатися.

Також дивіться: Lasar's Group: підрозділ, що на 98% складається із цивільних, вже знищив ворожої техніки на $12 млрд. ВIДЕО

А що міндіч дронів і ракет не наробив? А зеленський розповідав, що «маскву бамбіть будєм»! Невже збрехав?
12.11.2025 14:37 Відповісти
Тим часом зелетварі крадуть мільярди. Яке позорище.
12.11.2025 14:43 Відповісти
Зєлєним не до вас. мАцква на кеш чекає, не можна расстраівать.
12.11.2025 14:35 Відповісти
а скільки можна було купити дронів на 200 мільярдів гривень я думаю 50ть тисяч
12.11.2025 14:35 Відповісти
Щось тут не так. Ми ж маємо вірити нашому "найвеличнішому з найвеличніших", нехай Яхве продовжить роки його, нашого сонцесяйного.
Зє наголосив, що Україна - щорічно вироблятиме мільйони одиниць. Він повідомив, що Україна може виготовляти до 4 мільйонів дронів на рік і вже має профінансовані контракти на понад 1,5 мільйона. За його словами, до кінця листопада 2025 року планується випускати до 800 дронів-перехоплювачів на добу.
Щодо виробництва та фінансування.

Завдяки вітчизняному виробництву, Україна має можливість виготовляти до 4 мільйонів дронів щорічно.Цього року Україна вже витратила близько 120 мільярдів гривень на внутрішнє виробництво дронів і планує залучити ще 4-5 мільярдів доларів інвестицій від партнерів.До кінця листопада планується випускати до 800 дронів-перехоплювачів на добу. За словами ЗЄ, до кінця року Україна отримає близько 4-5 мільярдів доларів на власне виробництво дронів.
А хто посміє засумніватися, зє зптелефонує баканову, тьфу чорт, малюку. Ну ви зрозуміли ...
12.11.2025 14:48 Відповісти
Де в нього з попередній роботі сценарій залишився, ось він його і використовує
12.11.2025 15:18 Відповісти
Вони не самогубці, вони розуміють що піде він, підуть і вони. Тут війна уже ні до чого, тут власну дупу утримати треба.
12.11.2025 15:16 Відповісти
Потрібне ЛИШЕ стабільне фінансування? А як же зелені політруки, які волають: все є, немає тільки людей? Невже знов набризкали в очі росою?
12.11.2025 14:56 Відповісти
Ещё тыщи две Томагавков передали Украине, цены бы не было тем США!
12.11.2025 15:03 Відповісти
ЛАЗАРІ - це самий ефективний підрозділ БПЛА в складі Сил Оборони України.
А безпілотники Єлізарова - одні з найякісніших які виробляються в Україні.

Це інформація для тих хто любить все узагальнювати і скидувати в одну яму.

Єлізаров - це саме той Жид - Громадянин України з великої літери, який зробив для захисту України у війні проти москальських окупантів значно більше від більшості етнічних Українців - на противагу етнічному єврейському злочинному угрупуванню Єрмака-Зеленського-Міндіча.

Правда - це така штука яка неприємна нікому.
12.11.2025 15:04 Відповісти
американські партнери це ж приватники, але, що стосується США як держави, то Трампон хизується тим, що він ні на цент не допоміг Україні, і хвалиться, що наживається на злочинній війні Х-уйла на тотальне знищення українців, продаючи Європі необхідне Україні озброєння
12.11.2025 15:07 Відповісти
Достали вже, правителі виділили гроші на дороги, в прифронтових містах, і з них ще відкати не повернули, звідки гроші на дроны. Вони і так вже їх десятки разів обіцяли, дайте час пообіцяють ще
12.11.2025 15:13 Відповісти
треба було звернутись до Міндіча, він не знав куда дівати кеш
12.11.2025 15:15 Відповісти
 
 