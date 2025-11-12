Якби не США, які оплатили 2000 дронів, ми б зупинилися у жовтні, - командир підрозділу Lasar’s Group Єлізаров
Індустрія дронів
Спецпідрозділ важких дронів Національної гвардії України Lasar’s Group, створений у 2022 році без державного фінансування, продовжує виконувати бойові завдання завдяки підтримці міжнародних партнерів та приватних донорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Командиром підрозділу є полковник НГУ Павло Єлізаров, який у цивільному житті був бізнесменом та продюсером політичного ток-шоу "Свобода слова".
Восени 2022 році підрозділ, маючи лише 10–15 апаратів, знищив десятки одиниць ворожої техніки.
Успіхи воїнів привернули увагу міжнародних партнерів, які профінансували створення майже 500 дронів, а у 2023 році Lasar’s Group долучилась до державного проєкту "Армія дронів".
Через обмежене фінансування з боку держави більшість екіпажів тимчасово не залучено до бойової роботи. Станом на серпень 2025 року підрозділ отримав дронів на менш ніж 4 млрд грн, що покриває лише третину виробничих можливостей.
"Ми могли б зупинитись ще у жовтні, якби не допомога американських партнерів, які профінансували 2000 дронів. Підрозділ готовий працювати на повну потужність - потрібне лише стабільне фінансування", - сказав Павло Єлізаров.
Наразі команда продовжу розробку нових рішень у сфері безпілотних систем та закликає партнерів долучатися.
Зє наголосив, що Україна - щорічно вироблятиме мільйони одиниць. Він повідомив, що Україна може виготовляти до 4 мільйонів дронів на рік і вже має профінансовані контракти на понад 1,5 мільйона. За його словами, до кінця листопада 2025 року планується випускати до 800 дронів-перехоплювачів на добу.
Щодо виробництва та фінансування.
Завдяки вітчизняному виробництву, Україна має можливість виготовляти до 4 мільйонів дронів щорічно.Цього року Україна вже витратила близько 120 мільярдів гривень на внутрішнє виробництво дронів і планує залучити ще 4-5 мільярдів доларів інвестицій від партнерів.До кінця листопада планується випускати до 800 дронів-перехоплювачів на добу.
А безпілотники Єлізарова - одні з найякісніших які виробляються в Україні.
Це інформація для тих хто любить все узагальнювати і скидувати в одну яму.
