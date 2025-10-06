Lasar’s Group: підрозділ, що на 98% складається із цивільних, вже знищив ворожої техніки на $12 млрд. ВIДЕО

Lasar’s Group сьогодні це 1300 військовослужбовців, які юазу.ться по всій лінії бойового зіткнення через кожні десять кілометрів. Кожну ніч 90-100 екіпажів готують безпілотники до вильоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, командир Lasar’s Group полковник Павло "Лазар" Єлізаров та командир групи пілотів, капітан Роман "Fish" розповіли про бойову роботу підрозділу у публічному інтерв'ю на Defense Tech Valley 2025.

Зокрема командири підрозділу згадали бойові зіткнення у результаті яких було знищено понад пів сотні одиниць техніки. Зокрема у ніч з 13 лютого було виявлено ворожу колону із 32 одиниць техніки, яка намагалась провести штурмові дії союзних позицій. Пілоти Lasar’s Group знищили 27 одиниць окупаційної техніки. Таким чином вдалося зупинити наступальні дії тієї ночі. Ще один бій - виявлена колона техніки. Близько налічувала 30 одиниць - БМП та танки. Унікальність цієї операції полягає в тому, що виконували її п'ять дронів. У результаті вся колона була знищена, а українські пілоти втратили один дрон.

