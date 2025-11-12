Если бы не США, которые оплатили 2000 дронов, мы бы остановились в октябре, - командир подразделения Lasar’s Group Елизаров

Индустрия дронов

Спецподразделение тяжелых дронов Национальной гвардии Украины Lasar’s Group, созданное в 2022 году без государственного финансирования, продолжает выполнять боевые задачи благодаря поддержке международных партнеров и частных доноров.

Командиром подразделения является полковник НГУ Павел Елизаров, который в гражданской жизни был бизнесменом и продюсером политического ток-шоу "Свобода слова".

Осенью 2022 года подразделение, имея всего 10–15 аппаратов, уничтожило десятки единиц вражеской техники.

Успехи воинов привлекли внимание международных партнеров, которые профинансировали создание почти 500 дронов, а в 2023 году Lasar's Group присоединилась к государственному проекту "Армия дронов".

Из-за ограниченного финансирования со стороны государства большинство экипажей временно не задействованы в боевой работе. По состоянию на август 2025 года подразделение получило дронов на менее чем 4 млрд грн, что покрывает лишь треть производственных возможностей.

"Мы могли бы остановиться еще в октябре, если бы не помощь американских партнеров, которые профинансировали 2000 дронов. Подразделение готово работать на полную мощность - нужно только стабильное финансирование", - сказал Павел Елизаров.

Сейчас команда продолжает разработку новых решений в сфере беспилотных систем и призывает партнеров присоединяться.

