Если бы не США, которые оплатили 2000 дронов, мы бы остановились в октябре, - командир подразделения Lasar’s Group Елизаров
Индустрия дронов
Спецподразделение тяжелых дронов Национальной гвардии Украины Lasar’s Group, созданное в 2022 году без государственного финансирования, продолжает выполнять боевые задачи благодаря поддержке международных партнеров и частных доноров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Командиром подразделения является полковник НГУ Павел Елизаров, который в гражданской жизни был бизнесменом и продюсером политического ток-шоу "Свобода слова".
Осенью 2022 года подразделение, имея всего 10–15 аппаратов, уничтожило десятки единиц вражеской техники.
Успехи воинов привлекли внимание международных партнеров, которые профинансировали создание почти 500 дронов, а в 2023 году Lasar's Group присоединилась к государственному проекту "Армия дронов".
Из-за ограниченного финансирования со стороны государства большинство экипажей временно не задействованы в боевой работе. По состоянию на август 2025 года подразделение получило дронов на менее чем 4 млрд грн, что покрывает лишь треть производственных возможностей.
"Мы могли бы остановиться еще в октябре, если бы не помощь американских партнеров, которые профинансировали 2000 дронов. Подразделение готово работать на полную мощность - нужно только стабильное финансирование", - сказал Павел Елизаров.
Сейчас команда продолжает разработку новых решений в сфере беспилотных систем и призывает партнеров присоединяться.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зє наголосив, що Україна - щорічно вироблятиме мільйони одиниць. Він повідомив, що Україна може виготовляти до 4 мільйонів дронів на рік і вже має профінансовані контракти на понад 1,5 мільйона. За його словами, до кінця листопада 2025 року планується випускати до 800 дронів-перехоплювачів на добу.
Щодо виробництва та фінансування.
Завдяки вітчизняному виробництву, Україна має можливість виготовляти до 4 мільйонів дронів щорічно.Цього року Україна вже витратила близько 120 мільярдів гривень на внутрішнє виробництво дронів і планує залучити ще 4-5 мільярдів доларів інвестицій від партнерів.До кінця листопада планується випускати до 800 дронів-перехоплювачів на добу. За словами ЗЄ, до кінця року Україна отримає близько 4-5 мільярдів доларів на власне виробництво дронів.
А хто посміє засумніватися, зє зптелефонує баканову, тьфу чорт, малюку. Ну ви зрозуміли ...
А безпілотники Єлізарова - одні з найякісніших які виробляються в Україні.
Це інформація для тих хто любить все узагальнювати і скидувати в одну яму.
Єлізаров - це саме той Жид - Громадянин України з великої літери, який зробив для захисту України у війні проти москальських окупантів значно більше від більшості етнічних Українців - на противагу етнічному єврейському злочинному угрупуванню Єрмака-Зеленського-Міндіча.
Правда - це така штука яка неприємна нікому.