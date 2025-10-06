Lasar’s Group: подразделение, на 98% состоящее из гражданских, уже уничтожило вражеской техники на $12 млрд. ВИДЕО

Lasar's Group сегодня это 1300 военнослужащих, которые юазу.ются по всей линии боевого соприкосновения через каждые десять километров. Каждую ночь 90-100 экипажей готовят беспилотники к вылету.

Как сообщает Цензор.НЕТ, командир Lasar's Group полковник Павел "Лазарь" Елизаров и командир группы пилотов, капитан Роман "Fish" рассказали о боевой работе подразделения в публичном интервью на Defense Tech Valley 2025.

В частности командиры подразделения вспомнили боевые столкновения в результате которых было уничтожено более полусотни единиц техники. В частности, в ночь с 13 февраля было обнаружено вражескую колонну из 32 единиц техники, которая пыталась провести штурмовые действия союзных позиций. Пилоты Lasar's Group уничтожили 27 единиц оккупационной техники. Таким образом удалось остановить наступательные действия той ночью. Еще один бой - обнаруженная колонна техники. Около насчитывала 30 единиц - БМП и танки. Уникальность этой операции заключается в том, что выполняли ее пять дронов. В результате вся колонна была уничтожена, а украинские пилоты потеряли один дрон.

