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Бойцы разведки бригады "Черный лес" уничтожили редкий РЭБ "Житель" рашистов, спрятанный в лесу. ВИДЕО

Украинские военные 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" показали кадры уничтожения вражеской техники в лесу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы поразили РЭБ Р-330Ж "Житель" оккупантов, который те замаскировали в лесистой местности.

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Силы обороны отметили, что этот комплект техники является большой редкостью на поле боя.

За все время полномасштабного вторжения было уничтожено лишь несколько десятков такого оборудования.

Также сообщалось, что FPV-дроны бригады "Буревій" уничтожили орудие и средства РЭБ врага.

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Автор: 

армия РФ (23057) уничтожение (10031) дроны (7368) 15-я отдельная бригада артразведки (21) РЭБ (214)
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літо повернулось у лісисту місцевость
але приємно
дуже.
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02.12.2025 21:42 Ответить
Нехай у усть-піzдюйську жиє....
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03.12.2025 01:58 Ответить
 
 