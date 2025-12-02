Бойцы разведки бригады "Черный лес" уничтожили редкий РЭБ "Житель" рашистов, спрятанный в лесу. ВИДЕО
Украинские военные 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" показали кадры уничтожения вражеской техники в лесу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы поразили РЭБ Р-330Ж "Житель" оккупантов, который те замаскировали в лесистой местности.
Силы обороны отметили, что этот комплект техники является большой редкостью на поле боя.
За все время полномасштабного вторжения было уничтожено лишь несколько десятков такого оборудования.
Также сообщалось, что FPV-дроны бригады "Буревій" уничтожили орудие и средства РЭБ врага.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але приємно
дуже.