Бойцы разведки бригады "Черный лес" уничтожили редкий РЭБ "Житель" рашистов, спрятанный в лесу. ВИДЕО

Украинские военные 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" показали кадры уничтожения вражеской техники в лесу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы поразили РЭБ Р-330Ж "Житель" оккупантов, который те замаскировали в лесистой местности.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Силы обороны отметили, что этот комплект техники является большой редкостью на поле боя.

За все время полномасштабного вторжения было уничтожено лишь несколько десятков такого оборудования.

Также сообщалось, что FPV-дроны бригады "Буревій" уничтожили орудие и средства РЭБ врага.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вечером поразили рашистов дроном, а утром их доедают украинские собаки: боевая работа 225-го полка. ВИДЕО