Бійці розвідки бригади "Чорний ліс" знищили рідкісний РЕБ "Житель" рашистів, захований у лісі. ВIДЕО
Українські військові 15‑ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" показали кадри знищення ворожої техніки в лісі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці уразили РЕБ Р‑330Ж "Житель" окупантів, який ті замаскували у лісистій місцевості.
Сили оборони зазначили, що цей комплект техніки є великою рідкістю на полі бою.
За весь час повномасштабного вторгнення було знищено лише кілька десятків такого обладнання.
Також повідомлялося, що FPV-дрони бригади "Буревій" знищили гармату й засоби РЕБ ворога.
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але приємно
дуже.