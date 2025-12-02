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Новини Відео РЕБ Знищення російської техніки
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Бійці розвідки бригади "Чорний ліс" знищили рідкісний РЕБ "Житель" рашистів, захований у лісі. ВIДЕО

Українські військові 15‑ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" показали кадри знищення ворожої техніки в лісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці уразили РЕБ Р‑330Ж "Житель" окупантів, який ті замаскували у лісистій місцевості.

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Сили оборони зазначили, що цей комплект техніки є великою рідкістю на полі бою.

За весь час повномасштабного вторгнення було знищено лише кілька десятків такого обладнання.

Також повідомлялося, що FPV-дрони бригади "Буревій" знищили гармату й засоби РЕБ ворога.

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літо повернулось у лісисту місцевость
але приємно
дуже.
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02.12.2025 21:42 Відповісти
Нехай у усть-піzдюйську жиє....
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03.12.2025 01:58 Відповісти
 
 