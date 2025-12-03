3 погибших и 3 раненых мирных жителей: последствия российских ударов по Херсонщине. ФОТОрепортаж
Российские захватчики не прекращают терроризировать мирное население правобережья Херсонской области.
За прошедшие сутки войска РФ обстреливали Херсонский и Бериславский районы из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, применяли БПЛА различных типов, передает Цензор.НЕТ.
От атак противника пострадали Херсон, Антоновка, Софиевка, Кизомыс, Приднепровское, Белозерка, Станислав, Камышаны, Велетенское, Садовое, Новодмитровка, Днепровское, Томина Балка, Новорайск, Чаривное, Янтарное, Разлив, Козацкое, Веселое.
Повреждения в результате обстрелов
Полиция зафиксировала повреждения многоквартирного и 12 частных домов, служебного автомобиля полиции и гражданского автомобиля, медицинского и учебного заведений, имущества коммунального предприятия.
Из артиллерии войска РФ били по Комышанах. В результате попадания снаряда в дом пострадала 43-летняя женщина. Ее доставили в больницу с контузией и минно-взрывной травмой. В поселке повреждены два частных дома.
В Белозерке в результате артобстрела пострадал 49-летний мужчина. Он получил взрывную травму и сотрясение головного мозга. Повреждены пять частных домов и в очередной раз повреждено административное здание.
В результате атак дронами типа "FPV" повреждены два жилых дома в Станиславе и Томиной Балке.
Стало известно о гибели 77-летнего жителя Дудчан, вероятно, в результате вражеского обстрела 1 декабря. Сейчас тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
С самого утра российская армия из артиллерии била по Днепровскому району Херсона. В результате ударов погибла 76-летняя женщина и повреждены три частных дома. В результате вечернего артобстрела жилых кварталов смертельные ранения получила 37-летняя женщина.
Из-за сброса взрывчатки с БПЛА пострадал 51-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ног. В результате очередных сбросов с беспилотников повреждены медицинское учреждение и гражданский автомобиль.
Оккупанты обстреляли район из реактивных систем залпового огня. Повреждено имущество коммунального предприятия.
В Центральном районе вражеский FPV-дрон ударил вблизи остановки общественного транспорта. К счастью, обошлось без пострадавших. Также в центре города россияне сбросили боеприпас с БПЛА на служебный автомобиль полиции, который поврежден.
В Корабельном районе в результате атаки дроном типа FPV поврежден многоквартирный дом.
В микрорайоне "Корабел" в результате сброса взрывчатки с беспилотника повреждено здание учебного заведения.
На местах российских атак работали все профильные службы.
За минувшие сутки полиция отреагировала на 387 заявлений и сообщений граждан о уголовных правонарушениях и других событиях.
Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 6 человек.
