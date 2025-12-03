Вражеские обстрелы унесли жизни 2 жителей Донетчины, еще 5 человек получили ранения. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские войска обстреливали Краматорский, Покровский и Бахмутский районы Донецкой области.
За 2 декабря полиция зафиксировала 1 721 вражеский обстрел по линии фронта и жилому сектору, передает Цензор.НЕТ.
Под огнем находились 11 населенных пунктов: города Белозерское, Константиновка, Краматорск, Лиман, Славянск, поселки Водянское, Новоселовка, Алексеево-Дружковка, Ясногорка, села Сидорово, Вольное.
Разрушениям подверглись 19 гражданских объектов, из них пять жилых домов
В Константиновке в результате попадания артиллерийского снаряда и FPV-дрона один человек погиб и один пострадал.
В Славянске россияне убили гражданское лицо, повредили кафе, гостиницу, торговые ряды, АЗС и гражданский автомобиль.
Враг нацелился FPV-дронами по гражданским автомобилям: в Лимане ранены два человека, в Алексеево-Дружковке – один раненый.
В Водянском Покровского района два БПЛА "Герань-2" ударили по пятиэтажному дому – травмирован мирный житель.
В Белозерском ударом двух БПЛА "Герань-2" повреждено учебное заведение.
Краматорск оккупанты атаковали БПЛА "Молния-2" – повредили многоквартирный дом.
Три бомбы "КАБ-250" войска РФ сбросили на Ясногорку Краматорской громады – разрушениям подверглись частный дом, нежилые помещения, критическая инфраструктура.
В Сидорово Святогорской ТГ в результате попадания двух FPV-дронов повреждены частный дом и гражданский автомобиль.
С линии фронта эвакуировано 108 человек, в том числе 20 детей.
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