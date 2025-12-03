РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12660 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
442 2

Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру. Есть новые отключения электроэнергии, - Минэнерго

Удар по энергообъекту

В результате атак врага на энергообъекты на утро 3 декабря дополнительно обесточены более 17,5 тысячи потребителей в Харьковской области, около 5 тысяч - в Днепропетровской и Запорожской областях, а также потребители в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Удар по Одесской области

Как отмечается, в Одесской области все обесточенные ночью абоненты уже подключены. В Одесской области в результате ночной атаки ранения получил один работник, он доставлен в больницу. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли удар по энергообъекту в Одесской области: раненый работник в тяжелом состоянии

Графики отключений

Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

Читайте: Из-за атак РФ на энергетику в нескольких областях произошло отключение электроэнергии, - Минэнерго

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

Автор: 

обстрел (30734) энергетика (2869) Минэнерго (462) отключение света (545)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я вважаю доцільно повисити тариф ще у 4 рази
показать весь комментарий
03.12.2025 10:26 Ответить
Світло для перемоги не потрібно, нарід радісно потерпить.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:42 Ответить
 
 