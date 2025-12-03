УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13439 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
839 2

Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Є нові знеструмлення, - Міненерго

Удар по енергооб’єкту

Внаслідок атак ворога на енергооб’єкти на ранок 3 грудня додатково знеструмлені понад 17,5 тисячі споживачів на Харківщині, близько 5 тисяч - у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також споживачі на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар по Одещині

Як зазначається, в Одеській області всіх знеструмлених вночі абонентів вже заживлено. На Одещині внаслідок нічної атаки поранення отримав один працівник, його доставлено до лікарні. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по енергооб’єкту на Одещині: поранений працівник у важкому стані

Графіки відключень

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

Читайте: Через атаки РФ на енергетику є знеструмлення у кількох областях, - Міненерго

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.

Автор: 

обстріл (34491) енергетика (3850) Міненерго (1700) відключення світла (1689)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я вважаю доцільно повисити тариф ще у 4 рази
показати весь коментар
03.12.2025 10:26 Відповісти
Світло для перемоги не потрібно, нарід радісно потерпить.
показати весь коментар
03.12.2025 10:42 Відповісти
 
 