Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Є нові знеструмлення, - Міненерго

Внаслідок атак ворога на енергооб’єкти на ранок 3 грудня додатково знеструмлені понад 17,5 тисячі споживачів на Харківщині, близько 5 тисяч - у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також споживачі на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Удар по Одещині

Як зазначається, в Одеській області всіх знеструмлених вночі абонентів вже заживлено. На Одещині внаслідок нічної атаки поранення отримав один працівник, його доставлено до лікарні. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

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Графіки відключень

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

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"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.