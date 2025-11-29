Сутки на Херсонщине: один человек погиб, 12 ранены. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне с помощью FPV-дронов и артиллерии атаковали населенные пункты Херсонской области. Погиб один человек, еще 12 получили ранения. Утром нанесли удар по коммунальщикам в Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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"Ориентировочно в 9:10 россияне обстреляли Днепровский район Херсона. Под вражеский удар попал 37-летний коммунальщик. Он получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения руки и шеи.

Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжести", - сообщили в Херсонской ОВА.

Обстрелы за сутки

В Белозерке военные РФ атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль. Тяжелые травмы получили 50-летний мужчина и 43-летняя женщина. Позже мужчина скончался в больнице. За жизнь женщины сейчас борются медики. У нее взрывная и черепно-мозговая травмы, переломы, множественные осколочные ранения туловища и конечностей.

По поселку россияне били и из реактивных систем залпового огня. 52-летний мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и туловища.

Дронами типа FPV военные РФ атаковали Берислав. Пострадали двое местных жителей. 65-летний мужчина получил контузию, травматическую ампутацию и открытый перелом ноги. У 77-летней женщины – термические ожоги рук и контузия.

За медицинской помощью обратились житель Белозерки, четверо человек из Чернобаевки и двое жителей Приозерного. Все они на днях ранее попали под вражеские обстрелы. У них диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии.

Днем в Днепровском районе Херсона в результате артобстрела пострадала 63-летняя женщина. Ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, туловища, ног.

Повреждения и разрушения в результате обстрелов











