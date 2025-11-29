Доба на Херсонщині: одна людина загинула, 12 поранено. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни FPV-дронами та артилерією атакували населені пункти Херсонщини. Загинула людина, ще 12 - дістали поранення. Зранку вдарили по комунальниках у Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

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"Орієнтовно о 9:10 росіяни обстріляли Дніпровський район Херсону. Під ворожий удар потрапив 37-річний комунальник. Він дістав контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми, а також осколкові поранення руки та шиї.

Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості", - повідомили у Херсонській ОВА

Обстріли за добу

У Білозерці військові РФ атакували FPV-дроном цивільний автомобіль. Тяжкі травми дістали 50-річний чоловік та 43-річна жінка. Пізніше чоловік помер у лікарні. За життя жінки нині борються медики. У неї вибухова та черепно-мозкова травми, переломи, множинні уламкові поранення тулуба й кінцівок.

По селищу росіяни били і з реактивних систем залпового вогню. 52-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення обличчя й тулуба.

Дронами типу "FPV" військові РФ атакували Берислав. Постраждали двоє місцевих жителів. 65-річний чоловік дістав контузію, травматичну ампутацію та відкритий перелом ноги. У 77 жінки – термічні опіки рук і контузія.

По медичну допомогу звернулися житель Білозерки, четверо людей із Чорнобаївки та двоє жителів Приозерного. Усі вони днями раніше потрапили під ворожі обстріли. У них діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.

Вдень у Дніпровському районі Херсону в результаті артобстрілу постраждала 63-річна жінка. Її доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями голови, тулуба, ніг.

Пошкодження та руйнування внаслідок обстрілів











