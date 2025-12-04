У Херсоні окупанти обстріляли перинатальний центр: у момент удару лікарі приймали пологи. ВIДЕО

У Херсоні російські війська знову обстріляли перинатальний центр.

За повідомленнями місцевої влади, у момент удару медики саме приймали пологи. Попри небезпечну ситуацію, ніхто з немовлят, пацієнток та персоналу не постраждав, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі обстрілу

Будівля зазнала пошкоджень, у декількох приміщеннях вибито вікна та зруйновано частини внутрішньої інфраструктури. Медики були змушені оперативно перемістити породіль у безпечніші зони закладу.

У міській адміністрації зазначають, що це не перший випадок обстрілу медичних установ у регіоні, що створює постійну загрозу для вагітних жінок, новонароджених та лікарів, які працюють у прифронтовому місті.

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