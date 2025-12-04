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Новини Відео Обстріли Херсона
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У Херсоні окупанти обстріляли перинатальний центр: у момент удару лікарі приймали пологи. ВIДЕО

У Херсоні російські війська знову обстріляли перинатальний центр.

За повідомленнями місцевої влади, у момент удару медики саме приймали пологи. Попри небезпечну ситуацію, ніхто з немовлят, пацієнток та персоналу не постраждав, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі обстрілу

Будівля зазнала пошкоджень, у декількох приміщеннях вибито вікна та зруйновано частини внутрішньої інфраструктури. Медики були змушені оперативно перемістити породіль у безпечніші зони закладу.

У міській адміністрації зазначають, що це не перший випадок обстрілу медичних установ у регіоні, що створює постійну загрозу для вагітних жінок, новонароджених та лікарів, які працюють у прифронтовому місті.

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Також читайте: Роботу Херсонської ТЕЦ призупинено внаслідок російських ударів

Автор: 

армія рф (21297) обстріл (34547) Херсон (3887) Херсонська область (6743) Херсонський район (919)
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Це і є варвари воювати з дітьми,жінками ,це дно рашиського злочинного режиму ,допоки не убють рашиського чорта путіна цей терор не припинется .Чому немає відповіді по рашиських казармах і складах на окупованих територіях,земля має горіти у ворога під ногами.
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04.12.2025 16:08 Відповісти
..а пісділєру Трумпу нравіца людожерські замашки *****, "друга владіміра".. тупорилий маразматік-антилюдина Трумп - реаніматор агресії Московії, буквально рот у рот підтримує життєдіяльність подихаючої недоімперії *****...
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04.12.2025 16:34 Відповісти
 
 