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У Херсоні окупанти обстріляли перинатальний центр: у момент удару лікарі приймали пологи. ВIДЕО
У Херсоні російські війська знову обстріляли перинатальний центр.
За повідомленнями місцевої влади, у момент удару медики саме приймали пологи. Попри небезпечну ситуацію, ніхто з немовлят, пацієнток та персоналу не постраждав, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі обстрілу
Будівля зазнала пошкоджень, у декількох приміщеннях вибито вікна та зруйновано частини внутрішньої інфраструктури. Медики були змушені оперативно перемістити породіль у безпечніші зони закладу.
У міській адміністрації зазначають, що це не перший випадок обстрілу медичних установ у регіоні, що створює постійну загрозу для вагітних жінок, новонароджених та лікарів, які працюють у прифронтовому місті.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар04.12.2025 16:08 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
igor koval #550777
показати весь коментар04.12.2025 16:34 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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