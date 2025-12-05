12-річний хлопчик загинув внаслідок удару РФ по Дніпропетровщині: троє постраждалих. ФОТОрепортаж

12-річний хлопчик загинув внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщині, три особи постраждали.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо про наслідки ударів?

Під ударом ворог два райони області.

У Васильківській громаді Синельниківського району росіяни поцілили БпЛА по житловому сектору. Загинув хлопчик, 2013 р.н. Постраждали його батьки - жінка, 1988 р.н. та чоловік 1986 р.н.

Читайте: Рашисти атакували об’єкт енергетики на Одещині, - ДТЕК

Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений

У Покровській громаді Нікопольського району внаслідок ворожої атаки також постраждав чоловік, 1955 р.н. - він зазнав мінно-вибухової травми.

Дивіться: У Херсоні окупанти обстріляли перинатальний центр: у момент удару лікарі приймали пологи. ВIДЕО







