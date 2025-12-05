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12-річний хлопчик загинув внаслідок удару РФ по Дніпропетровщині: троє постраждалих. ФОТОрепортаж
12-річний хлопчик загинув внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщині, три особи постраждали.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про наслідки ударів?
Під ударом ворог два райони області.
У Васильківській громаді Синельниківського району росіяни поцілили БпЛА по житловому сектору. Загинув хлопчик, 2013 р.н. Постраждали його батьки - жінка, 1988 р.н. та чоловік 1986 р.н.
Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений
У Покровській громаді Нікопольського району внаслідок ворожої атаки також постраждав чоловік, 1955 р.н. - він зазнав мінно-вибухової травми.
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Pan Konotop #390804
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Володимир Омельянов
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