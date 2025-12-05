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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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12-річний хлопчик загинув внаслідок удару РФ по Дніпропетровщині: троє постраждалих. ФОТОрепортаж

12-річний хлопчик загинув внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщині, три особи постраждали.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про наслідки ударів?

Під ударом ворог два райони області.

У Васильківській громаді Синельниківського району росіяни поцілили БпЛА по житловому сектору. Загинув хлопчик, 2013 р.н. Постраждали його батьки - жінка, 1988 р.н. та чоловік 1986 р.н.

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Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений

У Покровській громаді Нікопольського району внаслідок ворожої атаки також постраждав чоловік, 1955 р.н. - він зазнав мінно-вибухової травми.

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Хлопчик загинув на Дніпропетровщині внаслідок удару РФ
Хлопчик загинув на Дніпропетровщині внаслідок удару РФ
Хлопчик загинув на Дніпропетровщині внаслідок удару РФ
Хлопчик загинув на Дніпропетровщині внаслідок удару РФ

Автор: 

діти (5597) обстріл (34564) Дніпропетровська область (5140) Нікопольський район (802) Синельниківський район (564)
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05.12.2025 09:00 Відповісти
Черговий злочин рашиських варварів ,вчора чорти убили дитину в Херсоні ,сьогодні варвари убили дитину на Дніпровщині ,щож ви за народ такий? ,щоб ви всі виздихали кацапи варвари і коли вже здохне найкривавіший терорист ? Разом з тим жодної інформаційної політики для закордону про злочини рашизму,а хтось і досі думає про збагачення в той час як ворог знищує Україну.
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05.12.2025 09:09 Відповісти
грьобаний пісділєр Трумп, подєльник терориста-людожера *****, насолоджується процесом знищення українських дітей...
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05.12.2025 09:27 Відповісти
Свинособаки тварі....
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05.12.2025 10:04 Відповісти
Помню когда в газе палестинцы отрезали два пальца на руке у какой-то эврейки. И как Трамп в белом доме, закатывая глаза рыдал по этому поводу.. на наших детей этой паскуде плевать (
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05.12.2025 10:45 Відповісти
Співчуваємо рідним загиблого хлопчика....... Україна чекає того ефективного захисту від дронів, який презентують нам... Бо скоро по річку Дніпро не буде чутно дитячого сміху ..Потрібно рятувати діток, з дітками виїзджатимуть мами..
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05.12.2025 11:11 Відповісти
 
 