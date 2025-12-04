Россияне атаковали три района Днепропетровской области: в Никополе есть погибший и пострадавший. ФОТОрепортаж

В течение дня 4 декабря российские войска обстреливали населенные пункты Никопольского, Синельниковского и Криворожского районов Днепропетровской области, в результате чего есть погибший и пострадавший.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

Днем россияне нанесли удар по Никополю с помощью FPV-дрона. В результате этой атаки погиб 41-летний мужчина.

Поврежден магазин. В нем разбиты двери и окна.

Также в Никопольском районе есть пострадавший. Это 45-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь. Восстанавливаться он будет дома.

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В целом по Никополю, Покровской, Марганецкой, Мировской и Червоногригоровской громадам враг нанес почти 60 ударов. Направлял на них тяжелую артиллерию, FPV-дроны. С беспилотников сбрасывал боеприпасы.



В результате атак повреждены заправка, 2 частных дома и здание, которое не эксплуатировалось. Побиты 4 машины, одна – уничтожена. Поражены автоприцеп, солнечные панели, газопровод.

Синельниковский район

Брагиновскую громаду Синельниковского района россияне атаковали БПЛА. Там загорелось учебное заведение. Вокруг в помещениях разбиты окна.

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Криворожский район

Разрушения также зафиксированы в Грушевской громаде Криворожья. Туда противник нацелился FPV-дронами. Повреждены админздание и хозяйственная постройка.

Последствия атак









