Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: у Нікополі є загиблий та постраждалий. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 4 грудня російські війська обстрілювали населені пункти Нікопольського, Синельниківського та Криворізького районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблий та постраждалий.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Вдень росіяни вдарили по Нікополю FPV-дроном. Через цю атаку обірвалося життя 41-річного чоловіка.
Пошкоджений магазин. У ньому потрощені двері та вікна.
Також на Нікопольщині є потерпілий. Це 45-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Відновлюватися він буде вдома.
Загалом по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах ворог завдав майже 60 ударів. Скеровував на них важку артилерію, FPV-дрони. З безпілотників скидав боєприпаси.
Унаслідок атак понівечені заправка, 2 приватні оселі та будівля, яка не експлуатувалася. Побиті 4 машини, одна – знищена. Зачепило автопричіп, сонячні панелі, газогін.
Синельниківський район
Брагинівську громаду Синельниківщини росіяни атакували БпЛА. Там зайнявся заклад освіти. Навколо у приміщеннях побиті вікна.
Криворізький район
Руйнування також зафіксовані у Грушівській громаді Криворіжжя. Туди противник поцілив FPV-дронами. Пошкоджені адмінбудівля та господарська споруда.
Наслідки атак
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