Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: у Нікополі є загиблий та постраждалий. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 4 грудня російські війська обстрілювали населені пункти Нікопольського, Синельниківського та Криворізького районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблий та постраждалий.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Вдень росіяни вдарили по Нікополю FPV-дроном. Через цю атаку обірвалося життя 41-річного чоловіка.

Пошкоджений магазин. У ньому потрощені двері та вікна.

Також на Нікопольщині є потерпілий. Це 45-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Відновлюватися він буде вдома.

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Загалом по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах ворог завдав майже 60 ударів. Скеровував на них важку артилерію, FPV-дрони. З безпілотників скидав боєприпаси.



Унаслідок атак понівечені заправка, 2 приватні оселі та будівля, яка не експлуатувалася. Побиті 4 машини, одна – знищена. Зачепило автопричіп, сонячні панелі, газогін.

Синельниківський район

Брагинівську громаду Синельниківщини росіяни атакували БпЛА. Там зайнявся заклад освіти. Навколо у приміщеннях побиті вікна.

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Криворізький район

Руйнування також зафіксовані у Грушівській громаді Криворіжжя. Туди противник поцілив FPV-дронами. Пошкоджені адмінбудівля та господарська споруда.

Наслідки атак









