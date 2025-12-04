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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: у Нікополі є загиблий та постраждалий. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 4 грудня російські війська обстрілювали населені пункти Нікопольського, Синельниківського та Криворізького районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблий та постраждалий.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Вдень росіяни вдарили по Нікополю FPV-дроном. Через цю атаку обірвалося життя 41-річного чоловіка.

Пошкоджений магазин. У ньому потрощені двері та вікна.

Також на Нікопольщині є потерпілий. Це 45-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Відновлюватися він буде вдома.

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Загалом по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах ворог завдав майже 60 ударів. Скеровував на них важку артилерію, FPV-дрони. З безпілотників скидав боєприпаси.

Унаслідок атак понівечені заправка, 2 приватні оселі та будівля, яка не експлуатувалася. Побиті 4 машини, одна – знищена. Зачепило автопричіп, сонячні панелі, газогін.

Синельниківський район

Брагинівську громаду Синельниківщини росіяни атакували БпЛА. Там зайнявся заклад освіти. Навколо у приміщеннях побиті вікна.

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Криворізький район

Руйнування також зафіксовані у Грушівській громаді Криворіжжя. Туди противник поцілив FPV-дронами. Пошкоджені адмінбудівля та господарська споруда.

Наслідки атак

Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

Автор: 

обстріл (34547) Нікополь (1567) Дніпропетровська область (5137) Криворізький район (405) Нікопольський район (802) Синельниківський район (564)
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