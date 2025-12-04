Удари по Дніпропетровщині: у Кривому Розі вже 6 постраждалих. Росіяни атакували Нікопольщину та Синельниківщину. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілів російських військ пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та авто на Нікопольщині, Синельниківщині та у Кривому Розі. ППО знищила 16 дронів противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"За уточненою інформацією, через ракетну атаку у Кривому Розі вже шестеро постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Окрім адмінбудівлі, у місті понівечені 12 багатоповерхових і 23 приватні будинки, навчальний заклад, гаражі, магазин та авто.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу й атакували три райони Дніпропетровщини: четверо постраждалих, є руйнування. ФОТОрепортаж

Нікопольський район

З вечора район перебував під щільними ворожими ударами. Росіяни гатили по райцентру, Покровській та Марганецькій громадах Нікопольщини. Скеровували на них FPV-дрони, важку артилерію. Пошкоджені 2 приватні будинки, газогони. Зайнялося авто.

"Під час одного з обстрілів постраждала 53-річна жінка. У неї осколкові поранення. Стан середньої тяжкості", - зазначив Гайваненко.







Синельниківський район

На Миколаївську та Васильківську громади Синельниківщини ворог спрямував БпЛА. Потрощив 11 осель місцевих, ще одну знищив. Серед побитого також 6 господарських споруд, авто, лінія електропередач.







Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив дронами по Тернівці на Дніпропетровщині: двоє загиблих, серед поранених є "важкі". ФОТОрепортаж