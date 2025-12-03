Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу й атакували три райони Дніпропетровщини: четверо постраждалих, є руйнування. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 3 грудня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського, Синельниківського та Павлоградського районів Дніпропетровської області. Увечері вдарили по Кривому Рогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

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Кривий Ріг

Увечері ворог здійснив ракерний удар по Кривому Рогу.

Постраждала жінка. Зайнялися гаражі. Понівечена адмінбудівля. Наслідки уточнюються.

За даними голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, росіяни влучили в адміністративну будівлю балістикою, попередньо - "Іскандер-М".

Унаслідок атаки багато пошкоджених багатоповерхівок. Штаб розгорнуто у школі навпроти будівлі влучання. Пожежу ліквідовано.

Поранена жінка - не важка.

Нікопольський район

Увесь день від атак потерпала Нікопольщина. Ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській громадах. Агресор застосовував артилерію та FPV-дрони.

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Унаслідок атак троє людей постраждали - окрім дівчинки та чоловіка, 66-річна жінка. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.



Пошкоджені 2 навчальні заклади і стільки ж АЗС, приватні оселі, гараж, інфраструктура, будівля, що не експлуатується, авто, газогін.

Синельниківський район

На Синельниківщині противник цілив по Покровській, Слов’янській, Межівській громадах. Понівечені інфраструктура та приватний будинок.

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Павлоградський район

Російська армія влучила БпЛА по Павлоградському району – самому Павлограду та Вербківській громаді. Там виникла пожежа. Також пошкоджена інфраструктура.

Наслідки атак













