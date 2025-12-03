Атака РФ по Тернівці на Дніпропетровщині: загинули двоє шахтарів. ФОТО

У ніч на 3 грудня внаслідок атаки російського дрона по Тернівці Павлоградського району на Дніпропетровщині загинули двоє шахтарів.

Про це повідомила компанія ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ забрала життя двох шахтарів

"У ніч на 3 грудня окупанти вдарили безпілотниками по шахтарському містечку Тернівка. Віталій та Валерій допомагали розбирати завали і загинули від прильоту другого дрона", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про загиблих?

Віталію Коротич - назавжди 43.

"Більше половини життя він працював на ШУ Тернівському. Найдобріший у колективі, дуже сильно любив свою родину — дружину і трьох донечок", - розповіли у компанії.

Валерію Каліневичу було 50 років.

"Багато років він готував молоде покоління шахтарів на ШУ "Героїв космосу", аж доки не вийшов на пенсію. А ще був справжньою душею компанії", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 3 грудня 2025 року війська РФ вдарили безпілотниками по Тернівці Павлоградського району на Дніпропетровщині.

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