Атака РФ по Тернівці на Дніпропетровщині: загинули двоє шахтарів. ФОТО
У ніч на 3 грудня внаслідок атаки російського дрона по Тернівці Павлоградського району на Дніпропетровщині загинули двоє шахтарів.
Про це повідомила компанія ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
РФ забрала життя двох шахтарів
"У ніч на 3 грудня окупанти вдарили безпілотниками по шахтарському містечку Тернівка. Віталій та Валерій допомагали розбирати завали і загинули від прильоту другого дрона", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про загиблих?
Віталію Коротич - назавжди 43.
"Більше половини життя він працював на ШУ Тернівському. Найдобріший у колективі, дуже сильно любив свою родину — дружину і трьох донечок", - розповіли у компанії.
Валерію Каліневичу було 50 років.
"Багато років він готував молоде покоління шахтарів на ШУ "Героїв космосу", аж доки не вийшов на пенсію. А ще був справжньою душею компанії", - сказано в повідомленні.
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