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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Атака РФ по Терновке на Днепропетровщине: погибли два шахтера. ФОТО

В ночь на 3 декабря в результате атаки российского дрона по Терновке Павлоградского района Днепропетровской области погибли два шахтера.

Об этом сообщила компания ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

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РФ унесла жизни двух шахтеров

"В ночь на 3 декабря оккупанты нанесли удар беспилотниками по шахтерскому городку Терновка. Виталий и Валерий помогали разбирать завалы и погибли от прилета второго дрона", - говорится в сообщении.

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Что известно о погибших?

Виталию Коротичу - навсегда 43.

"Больше половины жизни он работал на ШУ Терновском. Самый добрый в коллективе, очень сильно любил свою семью - жену и трех дочерей", - рассказали в компании.

шахтеры

Валерию Калиневичу было 50 лет.

"Много лет он готовил молодое поколение шахтеров на ШУ "Героев космоса", пока не вышел на пенсию. А еще был настоящей душой компании", - говорится в сообщении.

  • Напомним, ранее сообщалось, что ночью 3 декабря 2025 года войска РФ нанесли удар беспилотниками по Терновке Павлоградского района Днепропетровской области.

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Автор: 

обстрел (33139) шахтеры (638) ДТЭК (623) Днепропетровская область (5315) Павлоградский район (161) Терновка (5)
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🙏🙏🙏
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03.12.2025 17:51 Ответить
Щирі співчуття родинам загиблих .
Вічна пам'ять .
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03.12.2025 19:41 Ответить
 
 