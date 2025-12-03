Атака РФ по Терновке на Днепропетровщине: погибли два шахтера. ФОТО
В ночь на 3 декабря в результате атаки российского дрона по Терновке Павлоградского района Днепропетровской области погибли два шахтера.
Об этом сообщила компания ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
РФ унесла жизни двух шахтеров
"В ночь на 3 декабря оккупанты нанесли удар беспилотниками по шахтерскому городку Терновка. Виталий и Валерий помогали разбирать завалы и погибли от прилета второго дрона", - говорится в сообщении.
Что известно о погибших?
Виталию Коротичу - навсегда 43.
"Больше половины жизни он работал на ШУ Терновском. Самый добрый в коллективе, очень сильно любил свою семью - жену и трех дочерей", - рассказали в компании.
Валерию Калиневичу было 50 лет.
"Много лет он готовил молодое поколение шахтеров на ШУ "Героев космоса", пока не вышел на пенсию. А еще был настоящей душой компании", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее сообщалось, что ночью 3 декабря 2025 года войска РФ нанесли удар беспилотниками по Терновке Павлоградского района Днепропетровской области.
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