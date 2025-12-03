Атака РФ по Терновке на Днепропетровщине: погибли два шахтера. ФОТО

В ночь на 3 декабря в результате атаки российского дрона по Терновке Павлоградского района Днепропетровской области погибли два шахтера.

Об этом сообщила компания ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ унесла жизни двух шахтеров

"В ночь на 3 декабря оккупанты нанесли удар беспилотниками по шахтерскому городку Терновка. Виталий и Валерий помогали разбирать завалы и погибли от прилета второго дрона", - говорится в сообщении.

Читайте также: Атака РФ на Днепропетровскую область: 7 сбитых БПЛА, пострадавшие и поврежденная инфраструктура. В Днепре возросло количество раненых

Что известно о погибших?

Виталию Коротичу - навсегда 43.

"Больше половины жизни он работал на ШУ Терновском. Самый добрый в коллективе, очень сильно любил свою семью - жену и трех дочерей", - рассказали в компании.

Валерию Калиневичу было 50 лет.

"Много лет он готовил молодое поколение шахтеров на ШУ "Героев космоса", пока не вышел на пенсию. А еще был настоящей душой компании", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 3 декабря 2025 года войска РФ нанесли удар беспилотниками по Терновке Павлоградского района Днепропетровской области.

Смотрите также: Враг ударил дронами по Терновке в Днепропетровской области: двое погибших, есть тяжелораненые. ФОТОрепортаж