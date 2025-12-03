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Новости Фото Атака дрона на Днепропетровщину
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Враг ударил дронами по Терновке на Днепропетровщине: двое погибших, есть тяжелораненые. ФОТОрепортаж

Ночью 3 декабря 2025 года войска РФ нанесли удар беспилотниками по Терновке Павлоградского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть жертвы

По данным ОВА, погибли мужчины 43 и 50 лет.

Еще три человека пострадали - все госпитализированы. 65-летние мужчина и женщина - в тяжелом состоянии. Юноша 18 лет - в состоянии средней тяжести.

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Последствия

На месте вражеского удара возник пожар. Частично разрушен частный дом, еще 6 - повреждены. Повреждены гаражи и автомобили. Один легковой автомобиль уничтожен.

Днепропетровская область после обстрела
Днепропетровская область после обстрела
Днепропетровская область после обстрела

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Обстрелы Днепропетровской области

Кроме того, по данным ОВА, противник нацелил БПЛА по Васильковской общине Синельниковского района. Повреждена инфраструктура.

По Никопольщине враг бил FPV-дронами. Попал по Никополю и Марганецкой общине.

Силы ПВО сбили в Днепропетровской области 4 беспилотника.

Автор: 

обстрел (33139) Никополь (1403) Днепропетровская область (5315) Никопольский район (798) Павлоградский район (161) Синельниковский район (562) Терновка (5)
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Царство Небесне загиблим! Дуже красиве місто Тернівка. Ніколи б не подумав, що по ньому будуть прилітати дрони і ракети.
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03.12.2025 09:46 Ответить
 
 