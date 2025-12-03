Враг ударил дронами по Терновке на Днепропетровщине: двое погибших, есть тяжелораненые. ФОТОрепортаж
Ночью 3 декабря 2025 года войска РФ нанесли удар беспилотниками по Терновке Павлоградского района Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
По данным ОВА, погибли мужчины 43 и 50 лет.
Еще три человека пострадали - все госпитализированы. 65-летние мужчина и женщина - в тяжелом состоянии. Юноша 18 лет - в состоянии средней тяжести.
Последствия
На месте вражеского удара возник пожар. Частично разрушен частный дом, еще 6 - повреждены. Повреждены гаражи и автомобили. Один легковой автомобиль уничтожен.
Обстрелы Днепропетровской области
Кроме того, по данным ОВА, противник нацелил БПЛА по Васильковской общине Синельниковского района. Повреждена инфраструктура.
По Никопольщине враг бил FPV-дронами. Попал по Никополю и Марганецкой общине.
Силы ПВО сбили в Днепропетровской области 4 беспилотника.
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