Враг ударил дронами по Терновке на Днепропетровщине: двое погибших, есть тяжелораненые. ФОТОрепортаж

Ночью 3 декабря 2025 года войска РФ нанесли удар беспилотниками по Терновке Павлоградского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть жертвы

По данным ОВА, погибли мужчины 43 и 50 лет.

Еще три человека пострадали - все госпитализированы. 65-летние мужчина и женщина - в тяжелом состоянии. Юноша 18 лет - в состоянии средней тяжести.

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Последствия

На месте вражеского удара возник пожар. Частично разрушен частный дом, еще 6 - повреждены. Повреждены гаражи и автомобили. Один легковой автомобиль уничтожен.







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Обстрелы Днепропетровской области

Кроме того, по данным ОВА, противник нацелил БПЛА по Васильковской общине Синельниковского района. Повреждена инфраструктура.

По Никопольщине враг бил FPV-дронами. Попал по Никополю и Марганецкой общине.

Силы ПВО сбили в Днепропетровской области 4 беспилотника.