Россияне атаковали Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура, пострадавших нет. ФОТО

Ночью и утром российские войска нанесли удары беспилотниками по Терновке Павлоградского района. В результате атаки возник пожар, повреждена местная инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

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Никопольский район

До позднего вечера враг обстреливал районы Никопольщины из артиллерии и целится FPV-дронами по городам Никополь, Червоногригоровская и Покровская громады. В результате атак поврежден многоэтажный жилой дом.

По данным местных властей, обошлось без погибших и пострадавших.

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Последствия вражеских атак





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