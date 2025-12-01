Россияне атаковали Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура, пострадавших нет. ФОТО
Ночью и утром российские войска нанесли удары беспилотниками по Терновке Павлоградского района. В результате атаки возник пожар, повреждена местная инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.
Никопольский район
До позднего вечера враг обстреливал районы Никопольщины из артиллерии и целится FPV-дронами по городам Никополь, Червоногригоровская и Покровская громады. В результате атак поврежден многоэтажный жилой дом.
По данным местных властей, обошлось без погибших и пострадавших.
Последствия вражеских атак
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль