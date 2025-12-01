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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне атаковали Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура, пострадавших нет. ФОТО

Ночью и утром российские войска нанесли удары беспилотниками по Терновке Павлоградского района. В результате атаки возник пожар, повреждена местная инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

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Никопольский район

До позднего вечера враг обстреливал районы Никопольщины из артиллерии и целится FPV-дронами по городам Никополь, Червоногригоровская и Покровская громады. В результате атак поврежден многоэтажный жилой дом.

По данным местных властей, обошлось без погибших и пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение дня враг более 50 раз атаковал Днепропетровскую область: один человек пострадал, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Последствия вражеских атак

Пожары и разрушения после ударов РФ по Терновке и Никополю
Пожары и разрушения после ударов РФ по Терновке и Никополю

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал 4 района Днепропетровской области: пострадали люди, повреждена гражданская инфраструктура и ЛЭП. ФОТОрепортаж

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обстрел (33120) Никополь (1399) Днепропетровская область (5310) Никопольский район (794) Павлоградский район (160) Терновка (5)
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