Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкоджена інфраструктура, постраждалих немає. ФОТО

Вночі та вранці російські війська завдали ударів безпілотниками по Тернівці Павлоградського району. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено місцеву інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко.

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Нікопольський район

До пізнього вечора ворог обстрілював райони Нікопольщини з артилерії та цілиться FPV-дронами по містах Нікополь, Червоногригорівська та Покровська громади. Внаслідок атак понівечено багатоповерховий житловий будинок.

За даними місцевої влади, обійшлося без загиблих та постраждалих.

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Наслідки ворожих атак





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