Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкоджена інфраструктура, постраждалих немає. ФОТО
Вночі та вранці російські війська завдали ударів безпілотниками по Тернівці Павлоградського району. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено місцеву інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко.
Нікопольський район
До пізнього вечора ворог обстрілював райони Нікопольщини з артилерії та цілиться FPV-дронами по містах Нікополь, Червоногригорівська та Покровська громади. Внаслідок атак понівечено багатоповерховий житловий будинок.
За даними місцевої влади, обійшлося без загиблих та постраждалих.
Наслідки ворожих атак
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль