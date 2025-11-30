Впродовж дня ворог понад 50 разів атакував Дніпропетровщину: одна людина постраждала, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Впродовж дня неділі, 30 листопада, російські загарбники понад пів сотні разів атакували Дніпропетровську область. Одна людина зазнала поранень.
Про це повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Нікопольщини
По Нікопольському району російські війська гатили з важкої артилерії та застосовували FPV-дрони.
- Під ударом були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади.
Внаслідок ворожих атак 32-річний чоловік дістав осколкові поранення. Він лікуватиметься амбулаторно.
Через обстріли пошкоджені сільськогосподарське підприємство, майже півтора десятка приватних будинків, 6 господарських споруд, парники, гараж, заправка. Зачепило інфраструктуру, газогін, лінії електропередач, декілька автівок, мікроавтобус.
Обстріли Синельниківщини
На Синельниківщині окупанти поцілили безпілотниками по Покровській громаді. Понівечений приватний будинок.
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