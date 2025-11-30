УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9569 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
609 0

Впродовж дня ворог понад 50 разів атакував Дніпропетровщину: одна людина постраждала, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Впродовж дня неділі, 30 листопада, російські загарбники понад пів сотні разів атакували Дніпропетровську область. Одна людина зазнала поранень.

Про це повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли Нікопольщини

По Нікопольському району російські війська гатили з важкої артилерії та застосовували FPV-дрони.

обстріли Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Під ударом були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади.

Внаслідок ворожих атак 32-річний чоловік дістав осколкові поранення. Він лікуватиметься амбулаторно.

обстріли Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Через обстріли пошкоджені сільськогосподарське підприємство, майже півтора десятка приватних будинків, 6 господарських споруд, парники, гараж, заправка. Зачепило інфраструктуру, газогін, лінії електропередач, декілька автівок, мікроавтобус.

обстріли Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
обстріли Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
обстріли Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
обстріли Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
обстріли Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
обстріли Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Дивіться також: РФ атакувала три райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, ліцей, авто та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Обстріли Синельниківщини

На Синельниківщині окупанти поцілили безпілотниками по Покровській громаді. Понівечений приватний будинок.

Дивіться також: Ворог атакував 4 райони Дніпропетровщини: постраждали люди, пошкоджено цивільну інфраструктуру та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34458) Нікополь (1562) Дніпропетровська область (5126) Нікопольський район (797) Синельниківський район (560)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 