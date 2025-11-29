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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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РФ атакувала три райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, ліцей, авто та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 29 листопада російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського, Синельниківського та Павлоградського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Протягом дня агресор бив по Нікопольщині, спрямовуючи на район FPV-дрони та артилерію. Гучно було в Нікополі, Марганці, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

Унаслідок атак пошкоджені багатоквартирний будинок і лінія електропередач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Синельниківщину та Нікопольщину: двоє загиблих і двоє постраждалих. ФОТОрепортаж

Синельниківський район

На Синельниківщині російська армія вгатила:

  • вранці - КАБом по Межівській громаді,
  • вдень - безпілотником по Покровській.

Зайнялася приватна оселя, ще 7 та ліцей – потрощені.

Павлоградський район

За уточненою інформацією, через атаку у Троїцькій громаді Павлоградського району понівечені 9 приватних будинків, 7 господарських споруд, 4 гаражі і 3 авто, літня кухня.

Також дивіться: Ворог бив по трьох районах Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, авто, підприємство, гуртожиток та АЗС. ФОТОрепортаж

Наслідки атак

Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (34445) Нікополь (1561) Дніпропетровська область (5125) Нікопольський район (797) Павлоградський район (160) Синельниківський район (560)
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А у цей же час, Єрмак, ще гірший покидьок від козака та ******, тінню сидить на Банковій, де ************ числиться зеленський-ухилянт!!
Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ і гадять Україні!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!!
Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
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29.11.2025 19:16 Відповісти
 
 