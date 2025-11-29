РФ атакувала три райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, ліцей, авто та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 29 листопада російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського, Синельниківського та Павлоградського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Протягом дня агресор бив по Нікопольщині, спрямовуючи на район FPV-дрони та артилерію. Гучно було в Нікополі, Марганці, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

Унаслідок атак пошкоджені багатоквартирний будинок і лінія електропередач.

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Синельниківський район

На Синельниківщині російська армія вгатила:

вранці - КАБом по Межівській громаді,

вдень - безпілотником по Покровській.

Зайнялася приватна оселя, ще 7 та ліцей – потрощені.

Павлоградський район

За уточненою інформацією, через атаку у Троїцькій громаді Павлоградського району понівечені 9 приватних будинків, 7 господарських споруд, 4 гаражі і 3 авто, літня кухня.

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Наслідки атак













