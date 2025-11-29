РФ атакувала три райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, ліцей, авто та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 29 листопада російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського, Синельниківського та Павлоградського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Протягом дня агресор бив по Нікопольщині, спрямовуючи на район FPV-дрони та артилерію. Гучно було в Нікополі, Марганці, Мирівській, Червоногригорівській громадах.
Унаслідок атак пошкоджені багатоквартирний будинок і лінія електропередач.
Синельниківський район
На Синельниківщині російська армія вгатила:
- вранці - КАБом по Межівській громаді,
- вдень - безпілотником по Покровській.
Зайнялася приватна оселя, ще 7 та ліцей – потрощені.
Павлоградський район
За уточненою інформацією, через атаку у Троїцькій громаді Павлоградського району понівечені 9 приватних будинків, 7 господарських споруд, 4 гаражі і 3 авто, літня кухня.
Наслідки атак
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ і гадять Україні!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!!
Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/