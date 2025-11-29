РФ атаковала три района Днепропетровщины: повреждены дома, лицей, автомобили и ЛЭП. ФОТОрепортаж
В течение дня 29 ноября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского, Синельниковского и Павлоградского районов Днепропетровской области, в результате чего имеются разрушения.
Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В течение дня агрессор наносил удары по Никопольскому району, направляя на район FPV-дроны и артиллерию. Громко было в Никополе, Марганце, Мировской, Червоногригоровской громадах.
В результате атак повреждены многоквартирный дом и линия электропередач.
Синельниковский район
В Синельниковском районе российская армия нанесла удар:
- утром - КАБом по Межевской громаде,
- днем - беспилотником по Покровской.
Загорелся частный дом, еще 7 и лицей – разрушены.
Павлоградский район
По уточненной информации, в результате атаки в Троицкой громаде Павлоградского района разрушены 9 частных домов, 7 хозяйственных построек, 4 гаража и 3 автомобиля, летняя кухня.
Последствия атак
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ і гадять Україні!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!!
Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/