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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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РФ атаковала три района Днепропетровщины: повреждены дома, лицей, автомобили и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня 29 ноября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского, Синельниковского и Павлоградского районов Днепропетровской области, в результате чего имеются разрушения.

Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

В течение дня агрессор наносил удары по Никопольскому району, направляя на район FPV-дроны и артиллерию. Громко было в Никополе, Марганце, Мировской, Червоногригоровской громадах.

В результате атак повреждены многоквартирный дом и линия электропередач.

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Синельниковский район

В Синельниковском районе российская армия нанесла удар:

  • утром - КАБом по Межевской громаде,
  • днем - беспилотником по Покровской.

Загорелся частный дом, еще 7 и лицей – разрушены.

Павлоградский район

По уточненной информации, в результате атаки в Троицкой громаде Павлоградского района разрушены 9 частных домов, 7 хозяйственных построек, 4 гаража и 3 автомобиля, летняя кухня.

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Последствия атак

Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области

Автор: 

обстрел (33093) Никополь (1398) Днепропетровская область (5306) Никопольский район (793) Павлоградский район (159) Синельниковский район (558)
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А у цей же час, Єрмак, ще гірший покидьок від козака та ******, тінню сидить на Банковій, де ************ числиться зеленський-ухилянт!!
Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ і гадять Україні!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!!
Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
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29.11.2025 19:16 Ответить
 
 