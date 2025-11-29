РФ атаковала три района Днепропетровщины: повреждены дома, лицей, автомобили и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня 29 ноября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского, Синельниковского и Павлоградского районов Днепропетровской области, в результате чего имеются разрушения.

Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

В течение дня агрессор наносил удары по Никопольскому району, направляя на район FPV-дроны и артиллерию. Громко было в Никополе, Марганце, Мировской, Червоногригоровской громадах.

В результате атак повреждены многоквартирный дом и линия электропередач.

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Синельниковский район

В Синельниковском районе российская армия нанесла удар:

утром - КАБом по Межевской громаде,

днем - беспилотником по Покровской.

Загорелся частный дом, еще 7 и лицей – разрушены.

Павлоградский район

По уточненной информации, в результате атаки в Троицкой громаде Павлоградского района разрушены 9 частных домов, 7 хозяйственных построек, 4 гаража и 3 автомобиля, летняя кухня.

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Последствия атак













