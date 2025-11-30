Ворог атакував 4 райони Дніпропетровщини: постраждали люди, пошкоджено цивільну інфраструктуру та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Минулої ночі Дніпропетровська область вчергове перебувала під російськими атаками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Атаки на Самарівський район

Як зазначається, на Самарівський район агресор скерував БпЛА. У Пішанській громаді постраждала 68-річна жінка. Вона отримала всю необхідну медичну допомогу. Спалахнув приватний будинок і дві легкові автівки. Вони знищені. Ще одна машина і два причепи пошкоджені.





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Удари по Синельниківщині

За даними ОВА, вночі противник атакував безпілотником Петропавлівську громаду. Понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок.

За уточненою інформацією, вчора надвечір російські війська поцілили дроном по Маломихайлівській громаді району. Зазнав поранень 57-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Потрощений автомобіль.

Удари по Нікопольщині

Також зазначається, що від FPV-дронів й обстрілу з РСЗВ "Град" потерпала Нікопольщина. Під ударом були райцентр і Мирівська громада. Зачепило газогін і лінію електропередач.

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Павлоградщина

У Павлоградському районі через атаку ворога пошкоджена інфраструктура.

Оборонці неба збили на Дніпропетровщині 19 БпЛА.





