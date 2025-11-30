Враг атаковал 4 района Днепропетровской области: пострадали люди, повреждена гражданская инфраструктура и ЛЭП.. ФОТО

Прошлой ночью Днепропетровская область в очередной раз подверглась российским атакам.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

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Атаки на Самаровский район

Как отмечается, на Самаровский район агрессор направил БПЛА. В Пешанской громаде пострадала 68-летняя женщина. Ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. Вспыхнул частный дом и две легковые машины. Они уничтожены. Еще одна машина и два прицепа повреждены.





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Удары по Синельниковскому району

По данным ОВА, ночью противник атаковал беспилотником Петропавловскую громаду . Разрушен двухэтажный многоквартирный дом.

По уточненной информации, вчера вечером российские войска нанесли удар дроном по Маломихайловской громаде района. Получил ранения 57-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Разрушен автомобиль.

Удары по Никопольщине

Также отмечается, что от FPV-дронов и обстрела из РСЗО "Град" пострадала Никопольщина. Под ударом были райцентр и Мировская громада. Попали в газопровод и линию электропередач.

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Павлоградщина

В Павлоградском районе из-за атаки врага повреждена инфраструктура.

Защитники неба сбили в Днепропетровской области 19 БПЛА.