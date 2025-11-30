Враг атаковал 4 района Днепропетровской области: пострадали люди, повреждена гражданская инфраструктура и ЛЭП.. ФОТО
Прошлой ночью Днепропетровская область в очередной раз подверглась российским атакам.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Атаки на Самаровский район
Как отмечается, на Самаровский район агрессор направил БПЛА. В Пешанской громаде пострадала 68-летняя женщина. Ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. Вспыхнул частный дом и две легковые машины. Они уничтожены. Еще одна машина и два прицепа повреждены.
Удары по Синельниковскому району
По данным ОВА, ночью противник атаковал беспилотником Петропавловскую громаду . Разрушен двухэтажный многоквартирный дом.
По уточненной информации, вчера вечером российские войска нанесли удар дроном по Маломихайловской громаде района. Получил ранения 57-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Разрушен автомобиль.
Удары по Никопольщине
Также отмечается, что от FPV-дронов и обстрела из РСЗО "Град" пострадала Никопольщина. Под ударом были райцентр и Мировская громада. Попали в газопровод и линию электропередач.
Павлоградщина
В Павлоградском районе из-за атаки врага повреждена инфраструктура.
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