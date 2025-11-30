В течение дня враг более 50 раз атаковал Днепропетровщину: один человек пострадал, повреждены дома. ФОТОрепортаж
В течение дня воскресенья, 30 ноября, российские захватчики более полусотни раз атаковали Днепропетровскую область. Один человек получил ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Никопольщины
По Никопольскому району российские войска стреляли из тяжелой артиллерии и применяли FPV-дроны.
- Под ударом оказались Никопольская, Мировская, Марганецкая, Покровская, Червоногригоровская громады.
В результате вражеских атак 32-летний мужчина получил осколочные ранения. Он будет лечиться амбулаторно.
В результате обстрелов повреждены сельскохозяйственное предприятие, почти полтора десятка частных домов, 6 хозяйственных построек, парники, гараж, заправка. Пострадали инфраструктура, газопровод, линии электропередач, несколько автомобилей, микроавтобус.
Обстрелы Синельниковского района
В Синельниковском районе оккупанты нанесли удар беспилотниками по Покровской громаде. Разрушен частный дом.
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