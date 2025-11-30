В течение дня враг более 50 раз атаковал Днепропетровщину: один человек пострадал, повреждены дома. ФОТОрепортаж

В течение дня воскресенья, 30 ноября, российские захватчики более полусотни раз атаковали Днепропетровскую область. Один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

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Обстрелы Никопольщины

По Никопольскому району российские войска стреляли из тяжелой артиллерии и применяли FPV-дроны.

Фото: Днепропетровская ОГА

Под ударом оказались Никопольская, Мировская, Марганецкая, Покровская, Червоногригоровская громады.

В результате вражеских атак 32-летний мужчина получил осколочные ранения. Он будет лечиться амбулаторно.

Фото: Днепропетровская ОГА

В результате обстрелов повреждены сельскохозяйственное предприятие, почти полтора десятка частных домов, 6 хозяйственных построек, парники, гараж, заправка. Пострадали инфраструктура, газопровод, линии электропередач, несколько автомобилей, микроавтобус.

Фото: Днепропетровская ОГА

Фото: Днепропетровская ОГА

Фото: Днепропетровская ОГА

Фото: Днепропетровская ОГА

Фото: Днепропетровская ОГА

Фото: Днепропетровская ОГА

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Обстрелы Синельниковского района

В Синельниковском районе оккупанты нанесли удар беспилотниками по Покровской громаде. Разрушен частный дом.

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