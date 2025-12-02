Атака РФ на Днепропетровскую область: 7 сбитых БПЛА, пострадавшие и поврежденная инфраструктура. В Днепре возросло количество пострадавших
С вечера 1 ноября российские захватчики атаковали Днепропетровскую область БПЛА и авиабомбами. В Днепре в результате вчерашнего ракетного удара врага 45 пострадавших.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.
Атака по районам
Во время ночной и вечерней атаки на Днепропетровскую область российские войска нанесли удары БПЛА, КАБами и артиллерией.
Вечером и ночью агрессор нанес удары беспилотниками по Лычковской громаде Самаровского района. Возникли пожары, повреждена инфраструктура.
Межевскую громаду Синельниковского района противник атаковал КАБами. Пострадали два человека – мужчина 77 лет и 79-летняя женщина.
Продолжались удары по Никопольщине. Покровскую громаду агрессор обстрелял из артиллерии.
Удар по Днепру
"Сегодня Днепр в трауре по тем, чьи жизни оборвал ракетный удар накануне. Атаковав город, россияне убили 4 жителей. Светлая память погибшим. И соболезнования всем, кто потерял самых родных", - отметил Гайваненко.
За помощью к врачам, по последним данным, обратились еще двое пострадавших. Всего их – 45.
