Атака РФ на Днепропетровскую область: 7 сбитых БПЛА, пострадавшие и поврежденная инфраструктура. В Днепре возросло количество пострадавших

С вечера 1 ноября российские захватчики атаковали Днепропетровскую область БПЛА и авиабомбами. В Днепре в результате вчерашнего ракетного удара врага 45 пострадавших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атака по районам

Во время ночной и вечерней атаки на Днепропетровскую область российские войска нанесли удары БПЛА, КАБами и артиллерией.

Вечером и ночью агрессор нанес удары беспилотниками по Лычковской громаде Самаровского района. Возникли пожары, повреждена инфраструктура.

Межевскую громаду Синельниковского района противник атаковал КАБами. Пострадали два человека – мужчина 77 лет и 79-летняя женщина.

Продолжались удары по Никопольщине. Покровскую громаду агрессор обстрелял из артиллерии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура, пострадавших нет. ФОТО

Удар по Днепру

"Сегодня Днепр в трауре по тем, чьи жизни оборвал ракетный удар накануне. Атаковав город, россияне убили 4 жителей. Светлая память погибшим. И соболезнования всем, кто потерял самых родных", - отметил Гайваненко.

За помощью к врачам, по последним данным, обратились еще двое пострадавших. Всего их – 45.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Днепру: количество пострадавших возросло до 43, четверо погибших. ФОТОрепортаж