Атака РФ на Дніпропетровщину: 7 збитих БпЛА, постраждалі та пошкоджена інфраструктура. У Дніпрі зросла кількість поранених

З вечора 1 листопада російські загарбники атакували Дніпропетровщину БпЛА та авіабомбами. У Дніпрі внаслідок вчорашнього ракетного удару ворога 45 постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Атака по районах

Під час нічної та вечірньої атаки на Дніпропетровщину російські війська завдали ударів БпЛА, КАБами та артилерією.

Ввечері та вночі агресор вдарив безпілотниками по Личківській громаді Самарівського району. Виникли пожежі, пошкоджена інфраструктура.

Межівську громаду Синельниківського району противник атакував КАБами. Постраждали двоє людей – чоловік 77 років та 79-річна жінка.

Продовжувалися удари по Нікопольщині. Покровську громаду агресор обстріляв з артилерії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкоджена інфраструктура, постраждалих немає. ФОТО

Удар по Дніпру

"Сьогодні Дніпро в жалобі за тими, чиї життя обірвав ракетний удар напередодні. Атакувавши місто, росіяни вбили 4 мешканців. Світла пам'ять загиблими. І співчуття всім, хто втратив найрідніших", - зазначив Гайваненко.

По допомогу до лікарів, за останніми даними, звернулися ще двоє постраждалих. Загалом їх – 45.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 43, четверо загиблих. ФОТОрепортаж