Удар РФ по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 43, четверо загиблих. ФОТОрепортаж

Кількість постраждалих через атаку РФ по Дніпру вранці 1 грудня зросла до 43 осіб, з них 30 залишаються в лікарні.

Про це повідомив в.о. голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Кількість постраждалих зросла

"За уточненими даними, через ранкову атаку у Дніпрі 43 постраждалих. 30 з них лишаються в лікарні. 10 досі у важкому стані", - сказано в повідомленні.

Пошкодження у місті

Внаслідок ворожого удару понівечені адмінбудівля, підприємства, 4 будівлі навчальних закладів і стільки ж багатоповерхівок, 2 СТО, понад півсотні авто.

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Удар РФ по Дніпру 1 грудня

Нагадаємо, що зранку 1 грудня 2025 року ворог атакував балістикою Дніпро. Повідомлялося про 4 загиблих та 40 поранених.

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