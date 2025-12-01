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Новини Атака на Дніпро
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Удар РФ по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 43, четверо загиблих. ФОТОрепортаж

Кількість постраждалих через атаку РФ по Дніпру вранці 1 грудня зросла до 43 осіб, з них 30 залишаються в лікарні.

Про це повідомив в.о. голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Кількість постраждалих зросла

"За уточненими даними, через ранкову атаку у Дніпрі 43 постраждалих. 30 з них лишаються в лікарні. 10 досі у важкому стані", - сказано в повідомленні.

удар по Дніпру

Пошкодження у місті

Внаслідок ворожого удару понівечені адмінбудівля, підприємства, 4 будівлі навчальних закладів і стільки ж багатоповерхівок, 2 СТО, понад півсотні авто.

удар по Дніпру

удар по Дніпру

Дивіться також: Ворог атакував балістикою Дніпро: 4 загиблих і 40 поранених. 11 людей у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Удар РФ по Дніпру 1 грудня

  • Нагадаємо, що зранку 1 грудня 2025 року ворог атакував балістикою Дніпро. Повідомлялося про 4 загиблих та 40 поранених.

Читайте також: Ракетна атака РФ на Дніпро: завтра у місті день жалоби за загиблими

Автор: 

Дніпро (3570) обстріл (34473) жертви (1992) Дніпропетровська область (5128) Дніпровський район (421)
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Коли в тебе немає балістики, а є мохнорилая Бубочка.
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01.12.2025 19:58 Відповісти
Реквієм прутнем на роялі на могилах загиблих, це ж краще ніж будь яка безпека і оборона. У будь якого 73% дурня спитайте -він вам підтвердить.
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01.12.2025 20:05 Відповісти
зато в нас є ЗЕлена фламінга
можливо
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01.12.2025 20:08 Відповісти
Не дай Боже, через роки/віки, кому небудь натякнути на примирення з кацапами
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01.12.2025 20:02 Відповісти
Яке може бути примирення з на россійськими мразями?
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01.12.2025 20:03 Відповісти
Балістично-крилато-дронове.
З максимально можливою бойовою частиною,і все на моцкву!
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01.12.2025 21:22 Відповісти
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01.12.2025 20:27 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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01.12.2025 20:49 Відповісти
 
 