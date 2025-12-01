3 238 9
Удар РФ по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 43, четверо загиблих. ФОТОрепортаж
Кількість постраждалих через атаку РФ по Дніпру вранці 1 грудня зросла до 43 осіб, з них 30 залишаються в лікарні.
Про це повідомив в.о. голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Кількість постраждалих зросла
"За уточненими даними, через ранкову атаку у Дніпрі 43 постраждалих. 30 з них лишаються в лікарні. 10 досі у важкому стані", - сказано в повідомленні.
Пошкодження у місті
Внаслідок ворожого удару понівечені адмінбудівля, підприємства, 4 будівлі навчальних закладів і стільки ж багатоповерхівок, 2 СТО, понад півсотні авто.
Удар РФ по Дніпру 1 грудня
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
можливо
З максимально можливою бойовою частиною,і все на моцкву!
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев