Ракетна атака РФ на Дніпро: завтра у місті день жалоби за загиблими

Завтра, 2 грудня 2025 року, у Дніпрі оголошено день жалоби. Внаслідок російської атаки 4 людини загинули та понад 2 десятки поранених.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

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Жалоба

"За загиблими внаслідок атаки рф у Дніпрі завтра оголошено день жалоби", - зазначив Філатов.

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Що передувало?

Як інформував Цензор.НЕТ, зранку 1 грудня 2025 року ворог атакував балістикою Дніпро. 4 загиблих і 27 поранених. 6 людей у важкому стані.

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