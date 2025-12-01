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Новини Атака на Дніпро
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Ракетна атака РФ на Дніпро: завтра у місті день жалоби за загиблими

Дніпро після обстрілу

Завтра, 2 грудня 2025 року, у Дніпрі оголошено день жалоби. Внаслідок російської атаки 4 людини загинули та понад 2 десятки поранених.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

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Жалоба

"За загиблими внаслідок атаки рф у Дніпрі завтра оголошено день жалоби", - зазначив Філатов.

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День жалоби в Дніпрі

Що передувало?

Як інформував Цензор.НЕТ, зранку 1 грудня 2025 року ворог атакував балістикою Дніпро. 4 загиблих і 27 поранених. 6 людей у важкому стані.

Також дивіться: Понівечений, але стійкий: Дніпро після дронової атаки РФ. ФОТОрепортаж

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Дніпро (3570) жалоба (193) жертви (1992) Дніпропетровська область (5128) Дніпровський район (421)
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01.12.2025 14:14 Відповісти
Зупинив ракетні програми зєля, здається
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01.12.2025 14:21 Відповісти
"Вн все зруйнує, в ім'я майбутнього наших дітей і онуків".
Ну що 73% лохи, як вам руїни? Вам майбутнє сподобалося?
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01.12.2025 14:59 Відповісти
 
 