Понівечений, але стійкий: Дніпро після дронової атаки РФ. ФОТОрепортаж

Після нічної дронової атаки РФ на Дніпро по допомогу до медиків звернулися вже 15 осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан поранених

Всім надали необхідну допомогу. Троє людей залишаються у лікарнях. Це жінки 52 та 64 років і 48-річний чоловік. В однієї з пацієнток отруєння продуктами горіння. В інших травми голови та рвані рани. Вони у стані середньої тяжкості.

Решта потерпілих, зокрема й 11-річна дівчинка, оговтуватися від пережитого будуть вдома.

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"Такий вигляд сьогодні знову має Дніпро. Понівечений після ворожої атаки, але стійкий. І все завдяки тому, що місцеві тримаються купи. Допомагають один одному.

Працюють й комунальники, які розчищають рідні вулиці від будівельного сміття. Представники місцевої влади, правоохоронці приймають від людей заяви, щоб власники пошкодженого майна могли податися на компенсацію через "єВідновлення". І що не менш важливо, аби зафіксувати черговий злочин росіян", - пише очільник регіону.

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