Понівечений, але стійкий: Дніпро після дронової атаки РФ. ФОТОрепортаж
Після нічної дронової атаки РФ на Дніпро по допомогу до медиків звернулися вже 15 осіб.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Стан поранених
Всім надали необхідну допомогу. Троє людей залишаються у лікарнях. Це жінки 52 та 64 років і 48-річний чоловік. В однієї з пацієнток отруєння продуктами горіння. В інших травми голови та рвані рани. Вони у стані середньої тяжкості.
Решта потерпілих, зокрема й 11-річна дівчинка, оговтуватися від пережитого будуть вдома.
"Такий вигляд сьогодні знову має Дніпро. Понівечений після ворожої атаки, але стійкий. І все завдяки тому, що місцеві тримаються купи. Допомагають один одному.
Працюють й комунальники, які розчищають рідні вулиці від будівельного сміття. Представники місцевої влади, правоохоронці приймають від людей заяви, щоб власники пошкодженого майна могли податися на компенсацію через "єВідновлення". І що не менш важливо, аби зафіксувати черговий злочин росіян", - пише очільник регіону.
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А стосовно є-відновлення- хто знає чи працює ця програма, чи дійсно люди змогли відновити чи купити собі житло замість зруйнованого ? Чи це мертва програма
Але це рідкість, особливо для сіл.
"Эх, дороги, кровь и обман..."
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досить пургу нести, коли зрада пояснюється Обманом.
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Оман одразу замінює на Обман
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а скільки ще таких "розумних бізнесменів" Україною та Європами микається.
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чухаються руки і хочеться добре затопити у пику всьому ЗЄльоному !
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