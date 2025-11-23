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Новини Фото Атака безпілотників на Дніпро Атака на Дніпро
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Понівечений, але стійкий: Дніпро після дронової атаки РФ. ФОТОрепортаж

Після нічної дронової атаки РФ на Дніпро по допомогу до медиків звернулися вже 15 осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан поранених

Всім надали необхідну допомогу. Троє людей залишаються у лікарнях. Це жінки 52 та 64 років і 48-річний чоловік. В однієї з пацієнток отруєння продуктами горіння. В інших травми голови та рвані рани. Вони у стані середньої тяжкості.

Решта потерпілих, зокрема й 11-річна дівчинка, оговтуватися від пережитого будуть вдома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніч на Дніпропетровщині: під атаками 4 райони. У Дніпрі 14 поранених, серед них - дитина. ФОТОрепортаж

Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу

"Такий вигляд сьогодні знову має Дніпро. Понівечений після ворожої атаки, але стійкий. І все завдяки тому, що місцеві тримаються купи. Допомагають один одному.

Працюють й комунальники, які розчищають рідні вулиці від будівельного сміття. Представники місцевої влади, правоохоронці приймають від людей заяви, щоб власники пошкодженого майна могли податися на компенсацію через "єВідновлення". І що не менш важливо, аби зафіксувати черговий злочин росіян", - пише очільник регіону.

Також читайте: Ворог атакував безпілотниками Дніпро: горить багатоповерхівка, є постраждалі

Автор: 

Дніпро (3560) обстріл (34353) дрони (8348) Дніпропетровська область (5102) Дніпровський район (412)
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Топ коментарі
+3
Тітка з Юнаківки отримала виплати за будинок і купила квартиру під Києвом.
Але це рідкість, особливо для сіл.
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23.11.2025 11:08 Відповісти
+2
Саботаж виробництва ЗРК Єрмаком це зачистка території під ротшильдівський план.
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23.11.2025 11:48 Відповісти
+2
з-за дурної голови маємо е-відновлення.

"Эх, дороги, кровь и обман..."

.
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23.11.2025 13:36 Відповісти
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Добре що всі живі.
А стосовно є-відновлення- хто знає чи працює ця програма, чи дійсно люди змогли відновити чи купити собі житло замість зруйнованого ? Чи це мертва програма
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23.11.2025 10:57 Відповісти
Тітка з Юнаківки отримала виплати за будинок і купила квартиру під Києвом.
Але це рідкість, особливо для сіл.
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23.11.2025 11:08 Відповісти
з-за дурної голови маємо е-відновлення.

"Эх, дороги, кровь и обман..."

.
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23.11.2025 13:36 Відповісти
Саботаж виробництва ЗРК Єрмаком це зачистка території під ротшильдівський план.
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23.11.2025 11:48 Відповісти
шановний, з яких пір буйло стало ротшильдом?

досить пургу нести, коли зрада пояснюється Обманом.

.
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23.11.2025 13:38 Відповісти
розумний Андроїд!

Оман одразу замінює на Обман

.
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23.11.2025 13:39 Відповісти
Воно ними https://t.me/ukr_politics/42 не переставало бути. Красних ніхто не посадив і не декомунізував, куди вони могли дітися.
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23.11.2025 18:45 Відповісти
Однокласниця жила у Дніпрі, вийшла заміж за богатого місцевого підприємця. Весь час в інстаграмі робила фоточки які вона мерси, шуби новенькі айфони купує. Кажу краще задонать на дрони поки горе не прийщло в твоє місно. А вона, що ти там розумієш, війна скоро закінчиться, до Дніпра ворог ніколи не дійде. Тепер плаче що знімає квартиру у Львові, сидить на голодному пайку бо підприємство чоловіка рашисти розбомбили до тла, а місто під постійними бомбєжками.
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23.11.2025 11:55 Відповісти
я знаю подібного підприємця з Донецька, його звуть Ренат Леонідович.

а скільки ще таких "розумних бізнесменів" Україною та Європами микається.

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23.11.2025 13:42 Відповісти
на слово "стійкий" у мене якась дивна алергія:

чухаються руки і хочеться добре затопити у пику всьому ЗЄльоному !

.
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23.11.2025 13:33 Відповісти
 
 