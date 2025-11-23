Ніч на Дніпропетровщині: під атаками 4 райони. У Дніпрі 14 поранених, серед них - дитина. ФОТОрепортаж
Минулої ночі війська РФ атакували ударними дронами територію Дніпропетровської області. 15 БпЛА знищили, втім, є наслідки ворожого терору.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Атака на Дніпро
За даними ОВА, у Дніпрі через ворожу атаку постраждали 14 людей. Серед них 11-річна дівчинка.
Зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Серед понівеченого - 6 машин.
Атака на Синельниківщину
"Дісталося також Васильківській та Зайцівській громадам Синельниківщини. Там 2 поранених. Вогнем охопило 3 оселі місцевих. Його надзвичайники приборкали", - йдеться у повідомленні.
Атака на Павлоградський район
Як зазначається, у Павлоградському районі без потерпілих. Зачепило інфраструктуру та гаражі.
Нікопольщина
За даними ОВА, продовжував противник гатити по Нікопольщині. FPV-дронами та з важкої артилерії бив по райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах.
У самому Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років. Оговтуватися вони будуть вдома.
Пошкоджені інфраструктура та заправка.
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