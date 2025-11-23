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Новини Обстріли Дніпропетровщини Атака безпілотників на Дніпро
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Ніч на Дніпропетровщині: під атаками 4 райони. У Дніпрі 14 поранених, серед них - дитина. ФОТОрепортаж

Минулої ночі війська РФ атакували ударними дронами територію Дніпропетровської області. 15 БпЛА знищили, втім, є наслідки ворожого терору.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Атака на Дніпро

За даними ОВА, у Дніпрі через ворожу атаку постраждали 14 людей. Серед них 11-річна дівчинка.

Зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Серед понівеченого - 6 машин.

Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував безпілотниками Дніпро: горить багатоповерхівка, є постраждалі

Атака на Синельниківщину

"Дісталося також Васильківській та Зайцівській громадам Синельниківщини. Там 2 поранених. Вогнем охопило 3 оселі місцевих. Його надзвичайники приборкали", - йдеться у повідомленні.

Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу

Атака на Павлоградський район

Як зазначається, у Павлоградському районі без потерпілих. Зачепило інфраструктуру та гаражі.

Також читайте: Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини. Нікопольщину атакували понад 60 разів: одна загибла і п’ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Нікопольщина

За даними ОВА, продовжував противник гатити по Нікопольщині. FPV-дронами та з важкої артилерії бив по райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах.

У самому Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років. Оговтуватися вони будуть вдома.

Пошкоджені інфраструктура та заправка.

Дніпро після обстрілу

Автор: 

Дніпро (3560) Нікополь (1556) Дніпропетровська область (5102) Дніпровський район (412) Нікопольський район (788) Павлоградський район (154) Синельниківський район (551)
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Геноцид рашиської орди проти мирних громадян і так кожну ніч ,а всякі трампи нам пропонують капітуляцію замість того щоб засуджувати нациський терористичний режим путіна ,до чого світ котится ?
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23.11.2025 08:12 Відповісти
Видання The New York Post з посиланням на джерела, інформує:
«одне з найбільш політично вибухонебезпечних положень "мирного плану" передбачає повну амністію для всіх сторін, причетних до військових дій, усуваючи будь-які майбутні юридичні претензії щодо поведінки на полі бою".
Цей пункт, за словами одного з високопосадовців Білого дому, був запропонований Києвом».
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23.11.2025 09:16 Відповісти
підори ******!
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23.11.2025 10:49 Відповісти
 
 