РУС
1 657 3

Ночь в Днепропетровской области: под атаками 4 района. В Днепре 14 раненых, среди них - ребенок.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прошлой ночью войска РФ атаковали ударными дронами территорию Днепропетровской области. 15 БПЛА уничтожены, однако есть последствия вражеского террора.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Атака на Днепр

По данным ОГА, в Днепре из-за вражеской атаки пострадали 14 человек. Среди них 11-летняя девочка.

Загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому. Среди поврежденного - 6 машин.

Атака на Синельниковский район

"Досталось также Васильковской и Зайцевской громадам Синельниковского района. Там 2 раненых. Огнем охватило 3 дома местных жителей. Его чрезвычайники потушили", - говорится в сообщении.

Атака на Павлоградский район

Как отмечается, в Павлоградском районе без пострадавших. Поражена инфраструктура и гаражи.

Никопольщина

По данным ОВА, противник продолжал бить по Никопольщине. FPV-дронами и из тяжелой артиллерии бил по райцентру, Покровской, Мировской, Марганецкой громадам.

В самом Никополе пострадали 41-летняя женщина и двое мальчиков 14 и 16 лет. Приходить в себя они будут дома.

Повреждены инфраструктура и заправка.

Днепр после обстрела

Днепр (4553) Никополь (1253) Днепропетровская область (4730) Днепровский район (217) Никопольский район (535) Павлоградский район (101) Синельниковский район (353)
Геноцид рашиської орди проти мирних громадян і так кожну ніч ,а всякі трампи нам пропонують капітуляцію замість того щоб засуджувати нациський терористичний режим путіна ,до чого світ котится ?
23.11.2025 08:12 Ответить
Видання The New York Post з посиланням на джерела, інформує:
«одне з найбільш політично вибухонебезпечних положень "мирного плану" передбачає повну амністію для всіх сторін, причетних до військових дій, усуваючи будь-які майбутні юридичні претензії щодо поведінки на полі бою".
Цей пункт, за словами одного з високопосадовців Білого дому, був запропонований Києвом».
23.11.2025 09:16 Ответить
підори ******!
23.11.2025 10:49 Ответить
 
 