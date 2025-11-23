Ночь в Днепропетровской области: под атаками 4 района. В Днепре 14 раненых, среди них - ребенок.. ФОТОРЕПОРТАЖ
Прошлой ночью войска РФ атаковали ударными дронами территорию Днепропетровской области. 15 БПЛА уничтожены, однако есть последствия вражеского террора.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Атака на Днепр
По данным ОГА, в Днепре из-за вражеской атаки пострадали 14 человек. Среди них 11-летняя девочка.
Загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому. Среди поврежденного - 6 машин.
Атака на Синельниковский район
"Досталось также Васильковской и Зайцевской громадам Синельниковского района. Там 2 раненых. Огнем охватило 3 дома местных жителей. Его чрезвычайники потушили", - говорится в сообщении.
Атака на Павлоградский район
Как отмечается, в Павлоградском районе без пострадавших. Поражена инфраструктура и гаражи.
Никопольщина
По данным ОВА, противник продолжал бить по Никопольщине. FPV-дронами и из тяжелой артиллерии бил по райцентру, Покровской, Мировской, Марганецкой громадам.
В самом Никополе пострадали 41-летняя женщина и двое мальчиков 14 и 16 лет. Приходить в себя они будут дома.
Повреждены инфраструктура и заправка.
