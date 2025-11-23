Днепр после дронной атаки РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
После ночной дронной атаки РФ на Днепр за помощью к медикам обратились уже 15 человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Состояние раненых
Всем оказали необходимую помощь. Трое человек остаются в больницах. Это женщины 52 и 64 лет и 48-летний мужчина. У одной из пациенток отравление продуктами горения. У других травмы головы и рваные раны. Они в состоянии средней тяжести.
Остальные пострадавшие, в том числе 11-летняя девочка, будут дома приходить в себя от пережитого.
"Такой вид сегодня снова имеет Днепр. Побитый после вражеской атаки, но стойкий. И все благодаря тому, что местные держатся вместе. Помогают друг другу.
Работают и коммунальщики, которые расчищают родные улицы от строительного мусора. Представители местной власти, правоохранители принимают от людей заявления, чтобы владельцы поврежденного имущества могли подать на компенсацию через "еВосстановление". И что не менее важно, чтобы зафиксировать очередное преступление россиян", - пишет глава региона.
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А стосовно є-відновлення- хто знає чи працює ця програма, чи дійсно люди змогли відновити чи купити собі житло замість зруйнованого ? Чи це мертва програма
Але це рідкість, особливо для сіл.
"Эх, дороги, кровь и обман..."
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досить пургу нести, коли зрада пояснюється Обманом.
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Оман одразу замінює на Обман
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а скільки ще таких "розумних бізнесменів" Україною та Європами микається.
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чухаються руки і хочеться добре затопити у пику всьому ЗЄльоному !
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