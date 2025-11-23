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Новости Фото Атака беспилотников на Днепр Атака на Днепр
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Днепр после дронной атаки РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

После ночной дронной атаки РФ на Днепр за помощью к медикам обратились уже 15 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

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Состояние раненых

Всем оказали необходимую помощь. Трое человек остаются в больницах. Это женщины 52 и 64 лет и 48-летний мужчина. У одной из пациенток отравление продуктами горения. У других травмы головы и рваные раны. Они в состоянии средней тяжести.

Остальные пострадавшие, в том числе 11-летняя девочка, будут дома приходить в себя от пережитого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночь в Днепропетровской области: под атаками 4 района. В Днепре 14 раненых, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж

Днепр после обстрела
Днепр после обстрела
Днепр после обстрела
Днепр после обстрела
Днепр после обстрела
Днепр после обстрела
Днепр после обстрела
Днепр после обстрела
Днепр после обстрела
Днепр после обстрела

"Такой вид сегодня снова имеет Днепр. Побитый после вражеской атаки, но стойкий. И все благодаря тому, что местные держатся вместе. Помогают друг другу.

Работают и коммунальщики, которые расчищают родные улицы от строительного мусора. Представители местной власти, правоохранители принимают от людей заявления, чтобы владельцы поврежденного имущества могли подать на компенсацию через "еВосстановление". И что не менее важно, чтобы зафиксировать очередное преступление россиян", - пишет глава региона.

Читайте также: Враг атаковал беспилотниками Днепр: горит многоэтажка, есть пострадавшие

Автор: 

Днепр (4635) обстрел (33004) дроны (7287) Днепропетровская область (5285) Днепровский район (405)
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Топ комментарии
+3
Тітка з Юнаківки отримала виплати за будинок і купила квартиру під Києвом.
Але це рідкість, особливо для сіл.
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23.11.2025 11:08 Ответить
+2
Саботаж виробництва ЗРК Єрмаком це зачистка території під ротшильдівський план.
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23.11.2025 11:48 Ответить
+2
з-за дурної голови маємо е-відновлення.

"Эх, дороги, кровь и обман..."

.
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23.11.2025 13:36 Ответить
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Добре що всі живі.
А стосовно є-відновлення- хто знає чи працює ця програма, чи дійсно люди змогли відновити чи купити собі житло замість зруйнованого ? Чи це мертва програма
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23.11.2025 10:57 Ответить
Тітка з Юнаківки отримала виплати за будинок і купила квартиру під Києвом.
Але це рідкість, особливо для сіл.
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23.11.2025 11:08 Ответить
з-за дурної голови маємо е-відновлення.

"Эх, дороги, кровь и обман..."

.
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23.11.2025 13:36 Ответить
Саботаж виробництва ЗРК Єрмаком це зачистка території під ротшильдівський план.
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23.11.2025 11:48 Ответить
шановний, з яких пір буйло стало ротшильдом?

досить пургу нести, коли зрада пояснюється Обманом.

.
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23.11.2025 13:38 Ответить
розумний Андроїд!

Оман одразу замінює на Обман

.
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23.11.2025 13:39 Ответить
Воно ними https://t.me/ukr_politics/42 не переставало бути. Красних ніхто не посадив і не декомунізував, куди вони могли дітися.
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23.11.2025 18:45 Ответить
Однокласниця жила у Дніпрі, вийшла заміж за богатого місцевого підприємця. Весь час в інстаграмі робила фоточки які вона мерси, шуби новенькі айфони купує. Кажу краще задонать на дрони поки горе не прийщло в твоє місно. А вона, що ти там розумієш, війна скоро закінчиться, до Дніпра ворог ніколи не дійде. Тепер плаче що знімає квартиру у Львові, сидить на голодному пайку бо підприємство чоловіка рашисти розбомбили до тла, а місто під постійними бомбєжками.
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23.11.2025 11:55 Ответить
я знаю подібного підприємця з Донецька, його звуть Ренат Леонідович.

а скільки ще таких "розумних бізнесменів" Україною та Європами микається.

.
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23.11.2025 13:42 Ответить
на слово "стійкий" у мене якась дивна алергія:

чухаються руки і хочеться добре затопити у пику всьому ЗЄльоному !

.
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23.11.2025 13:33 Ответить
 
 