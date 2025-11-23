Днепр после дронной атаки РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

После ночной дронной атаки РФ на Днепр за помощью к медикам обратились уже 15 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

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Состояние раненых

Всем оказали необходимую помощь. Трое человек остаются в больницах. Это женщины 52 и 64 лет и 48-летний мужчина. У одной из пациенток отравление продуктами горения. У других травмы головы и рваные раны. Они в состоянии средней тяжести.

Остальные пострадавшие, в том числе 11-летняя девочка, будут дома приходить в себя от пережитого.

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"Такой вид сегодня снова имеет Днепр. Побитый после вражеской атаки, но стойкий. И все благодаря тому, что местные держатся вместе. Помогают друг другу.

Работают и коммунальщики, которые расчищают родные улицы от строительного мусора. Представители местной власти, правоохранители принимают от людей заявления, чтобы владельцы поврежденного имущества могли подать на компенсацию через "еВосстановление". И что не менее важно, чтобы зафиксировать очередное преступление россиян", - пишет глава региона.

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