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Новини Теракти в Україні
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Загинув чоловік, тяжко поранено поліцейського: затримано неповнолітнього, який на замовлення РФ здійснив подвійний теракт у Дніпрі, - СБУ. ФОТО

теракт у Дніпрі

Служба безпеки та Нацполіція "по гарячих слідах" затримали неповнолітнього агента РФ, який на замовлення рашистів вчинив подвійний теракт у Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про теракт відомо?

Як зазначається, вдень 23 листопада ворожий агент здійснив подвійний теракт у Дніпрі.

теракт у Дніпрі
теракт у Дніпрі

"Йдеться про підрив двох саморобних вибухових пристроїв (СВП) поблизу залізничної колії у приватному секторі обласного центру", - уточнили в СБУ.

Унаслідок першого підриву загинув 35-річний наркозалежний, якого окупанти заманили шукати "закладки", а його підрив використали як приманку для поліцейських.

"Після прибуття на виклик 102 наряду поліції з вибухотехніками, рашисти привели в дію ще один СВП, за результатами чого один з поліцейських отримав тяжкі поранення", - йдеться у повідомленні.

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Затримання зрадника

Правоохоронці затримали агента, який заклав вибухівку протягом однієї доби після теракту, одразу, коли він приїхав до Києва, де тимчасово проживав та планував "залягти на дно".

Що про нього відомо?

За матеріалами справи, виконавцем злочину виявився 16-річний переселенець із Сум, що тимчасово проживав у столиці. До уваги російської спецслужби юнак потрапив у Телеграм-каналах, де шукав "легкі заробітки".

Після вербування рашисти відрядили свого агента до Дніпра, де він оселився в місцевому готелі, а потім під виглядом господарських закупок придбав компоненти для виготовлення СВП.

За інструкцією російського куратора зловмисник виготовив дві вибухівки, спорядив їх мобільними телефонами для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасники.

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Після цього фігурант заклав СВП біля об’єкта "Укрзалізниці", координати якого отримав заздалегідь. Також він розмістив неподалік місця запланованого теракту камеру, щоб рашисти змогли відстежити прибуття жертв.

Що підривнику загрожує?

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).
Неповнолітньому загрожує до 15 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури

Автор: 

Дніпро (3564) СБУ (13940) теракт (1168) Дніпропетровська область (5111) Дніпровський район (417)
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Топ коментарі
+22
Неодноразово писалося, що потрібно терміново на час дії режиму воєнного стану прийняти зміни до ККУ, у статті 113 (Диверсія) та 258 (Терористичний акт), яким передбачити зі ці дії, що призвели до загибелі однієї і більше людей вищу міру покарання - смертну кару.
Дані заходи не суперечать Європейської Конвенції з прав людини, зокрема відповідають п.2 Протоколу #6.
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26.11.2025 09:34 Відповісти
+13
переселенец из Сум, бежавший от кацапских обстрелов, ломанулся за кацапскими деньгами и убил людей на более спокойніх территориях... как вижу большенство из тик-ток поколения, настоящие дегенераты, тупые, ленивые, жадные, агресивные матершинники (есть исключения - но соотношение критическое)
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26.11.2025 09:38 Відповісти
+6
Є пристрої що глушать сигнал мобільного телефона ,якщо б керівництво МВС не розікрало б бюджет відомства то могли б придбати таке обладнання і запобігти б цій трагедії .
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26.11.2025 09:39 Відповісти
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Неодноразово писалося, що потрібно терміново на час дії режиму воєнного стану прийняти зміни до ККУ, у статті 113 (Диверсія) та 258 (Терористичний акт), яким передбачити зі ці дії, що призвели до загибелі однієї і більше людей вищу міру покарання - смертну кару.
Дані заходи не суперечать Європейської Конвенції з прав людини, зокрема відповідають п.2 Протоколу #6.
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26.11.2025 09:34 Відповісти
не думаєш, що пишеш
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26.11.2025 09:44 Відповісти
що лячно? в тебе у кішенях теж 6 мобіл?
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26.11.2025 10:13 Відповісти
аплодую стоячи, є ще тут люди з розумом
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26.11.2025 09:53 Відповісти
це ***** очевидно!!!
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26.11.2025 09:55 Відповісти
ти переоцінюєш наш люд)
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26.11.2025 09:57 Відповісти
переселенец из Сум, бежавший от кацапских обстрелов, ломанулся за кацапскими деньгами и убил людей на более спокойніх территориях... как вижу большенство из тик-ток поколения, настоящие дегенераты, тупые, ленивые, жадные, агресивные матершинники (есть исключения - но соотношение критическое)
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26.11.2025 09:38 Відповісти
більшість людей будь-де - справжні дегенерати. чи ви забули, як за часів совка молодь рубалася район на район, вживала денатурати та починала палити з 6-ти років? чи може у 90ті купи малолітнього лайна, шо унюхувалися моментом і толпи безмозклої гопоти з сємками? так-шо покоління тік-току місцями ше нічого.
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26.11.2025 09:44 Відповісти
не помню что бы за деньги "лайно 90-тых" собирало бомбу и убивало людей, просто такого не было. удивительно как вообще имея хоть каплю мозгов можно сравить ПОДРЫВ ЛЮДЕЙ БОМБОЙ и нюханье клея или драку район на район.
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26.11.2025 09:47 Відповісти
да ти што
а хто перебив та піпідривав купу бандюків-конкурентів у 90?
рептілойди?
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26.11.2025 09:52 Відповісти
********

сколько 16-ти летних было осуждено в Украине за убийство при помощи подрыва бомб?

и если такие были, сколько из них подрывали силовиков по заказу иностранного государства, которое в состоянии войны с Украиной?

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26.11.2025 10:06 Відповісти
вижу альтернативно одарённые вылезли защищать своих собратьев, осуждения не капли, но уже и 90-тые приплнли и ещё хрен знает что. папередники виноваты, как всегда.
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26.11.2025 10:09 Відповісти
я нікого не виправдовував, не *****
я б на місті страчував таких
але не прошу ДЛЯ ВСІХ СМЕРТНОЇ КАРИ БО ТО Є КАЦАПІЗМ
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26.11.2025 10:13 Відповісти
наши "силовики" небагато кращі за кацапських
корумповані на 90% а тупі на 99%

інакше б вже поставили срасію на коліна терактами

особисто спілкувався з "аналітиком" зсу, тупий як поліно
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26.11.2025 10:15 Відповісти
"не *****"?))) ахахахаххххх
извини не сразу понял что хамлу отвечаю, больше не побеспокою
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26.11.2025 10:44 Відповісти
не збирало бомбу і не підривало, бо ніхто ту бомбу і компоненти не надавав і за підрив не платив.
а от скільки вони людей порізали чи забили на вулицях і в будинках - безліч.
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26.11.2025 11:01 Відповісти
Є пристрої що глушать сигнал мобільного телефона ,якщо б керівництво МВС не розікрало б бюджет відомства то могли б придбати таке обладнання і запобігти б цій трагедії .
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26.11.2025 09:39 Відповісти
це якщо направлено ...

глушити усі мобільні у місті, чи що ?
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26.11.2025 12:34 Відповісти
Телеграм , телеграм ... кодло зе- дэрьмака за нього горою стоять!!
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26.11.2025 09:55 Відповісти
Показове ,,аутодофе,, у центрі Дніпра може повпливати на цих дебілів!
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26.11.2025 11:05 Відповісти
І знов "шукав легких заробітків у Телегра- каналах".
Так, може, пора вже отой Телеграм... ну, може, й не закривати, але регулярно стежити за такими шукачами, а ще краще - за пропозиціями легкого заробітку, та, як кажуть, "брати на карандаш" усіх шукачей, а потім писати їм щось на кшталт "я тебе бачу"...
Бо найнебезпечніше в цій грі, це почуття безпеки та безкарності для цуциків поганих, які надумали собі, мовляв, якщо це Інтернет та анонімний канал, то ніхто мене не знайде, "я в домікє". А тут "куку, привіт від СБУ!" Десь половина цих хробачків і відпаде. Можливо.

А отаких "неповнолітніх", що вже щось накоїли, я б примотувала плівкою до стовпа чи стовбура, голою дупкою назовні, писала б плакатик з описом злочину, та залишала б на пару годин (влітку - на світовий день), а вже потім слідство та суд над тим, що залишиться...
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26.11.2025 11:17 Відповісти
"виконавцем злочину виявився 16-річний переселенець"
"відрядили свого агента до Дніпра, де він оселився в місцевому готелі"

по этому поводу вопросов нет? у меня бы возникли
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26.11.2025 11:28 Відповісти
чому "би" ?

Дійсно, якось круто для 16-річного ... у готелі ... прям відрідження ...
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26.11.2025 12:36 Відповісти
опять долбаный "телеграм"! сколько еще ждать закрытия этой помойки???
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26.11.2025 11:47 Відповісти
 
 