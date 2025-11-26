Загинув чоловік, тяжко поранено поліцейського: затримано неповнолітнього, який на замовлення РФ здійснив подвійний теракт у Дніпрі, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки та Нацполіція "по гарячих слідах" затримали неповнолітнього агента РФ, який на замовлення рашистів вчинив подвійний теракт у Дніпрі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що про теракт відомо?
Як зазначається, вдень 23 листопада ворожий агент здійснив подвійний теракт у Дніпрі.
"Йдеться про підрив двох саморобних вибухових пристроїв (СВП) поблизу залізничної колії у приватному секторі обласного центру", - уточнили в СБУ.
Унаслідок першого підриву загинув 35-річний наркозалежний, якого окупанти заманили шукати "закладки", а його підрив використали як приманку для поліцейських.
"Після прибуття на виклик 102 наряду поліції з вибухотехніками, рашисти привели в дію ще один СВП, за результатами чого один з поліцейських отримав тяжкі поранення", - йдеться у повідомленні.
Затримання зрадника
Правоохоронці затримали агента, який заклав вибухівку протягом однієї доби після теракту, одразу, коли він приїхав до Києва, де тимчасово проживав та планував "залягти на дно".
Що про нього відомо?
За матеріалами справи, виконавцем злочину виявився 16-річний переселенець із Сум, що тимчасово проживав у столиці. До уваги російської спецслужби юнак потрапив у Телеграм-каналах, де шукав "легкі заробітки".
Після вербування рашисти відрядили свого агента до Дніпра, де він оселився в місцевому готелі, а потім під виглядом господарських закупок придбав компоненти для виготовлення СВП.
За інструкцією російського куратора зловмисник виготовив дві вибухівки, спорядив їх мобільними телефонами для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасники.
Після цього фігурант заклав СВП біля об’єкта "Укрзалізниці", координати якого отримав заздалегідь. Також він розмістив неподалік місця запланованого теракту камеру, щоб рашисти змогли відстежити прибуття жертв.
Що підривнику загрожує?
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).
Неповнолітньому загрожує до 15 років тюрми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дані заходи не суперечать Європейської Конвенції з прав людини, зокрема відповідають п.2 Протоколу #6.
а хто перебив та піпідривав купу бандюків-конкурентів у 90?
рептілойди?
сколько 16-ти летних было осуждено в Украине за убийство при помощи подрыва бомб?
и если такие были, сколько из них подрывали силовиков по заказу иностранного государства, которое в состоянии войны с Украиной?
я б на місті страчував таких
але не прошу ДЛЯ ВСІХ СМЕРТНОЇ КАРИ БО ТО Є КАЦАПІЗМ
корумповані на 90% а тупі на 99%
інакше б вже поставили срасію на коліна терактами
особисто спілкувався з "аналітиком" зсу, тупий як поліно
извини не сразу понял что хамлу отвечаю, больше не побеспокою
а от скільки вони людей порізали чи забили на вулицях і в будинках - безліч.
глушити усі мобільні у місті, чи що ?
Так, може, пора вже отой Телеграм... ну, може, й не закривати, але регулярно стежити за такими шукачами, а ще краще - за пропозиціями легкого заробітку, та, як кажуть, "брати на карандаш" усіх шукачей, а потім писати їм щось на кшталт "я тебе бачу"...
Бо найнебезпечніше в цій грі, це почуття безпеки та безкарності для цуциків поганих, які надумали собі, мовляв, якщо це Інтернет та анонімний канал, то ніхто мене не знайде, "я в домікє". А тут "куку, привіт від СБУ!" Десь половина цих хробачків і відпаде. Можливо.
А отаких "неповнолітніх", що вже щось накоїли, я б примотувала плівкою до стовпа чи стовбура, голою дупкою назовні, писала б плакатик з описом злочину, та залишала б на пару годин (влітку - на світовий день), а вже потім слідство та суд над тим, що залишиться...
"відрядили свого агента до Дніпра, де він оселився в місцевому готелі"
по этому поводу вопросов нет? у меня бы возникли
Дійсно, якось круто для 16-річного ... у готелі ... прям відрідження ...