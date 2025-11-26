РУС
Новости Теракты в Украине
4 415 20

Погиб мужчина, тяжело ранен полицейский: задержан несовершеннолетний, который по заказу РФ совершил двойной теракт в Днепре, - СБУ. ФОТО

теракт в Днепре

Служба безопасности и Нацполиция "по горячим следам" задержали несовершеннолетнего агента РФ, который по заказу рашистов совершил двойной теракт в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о теракте?

Как отмечается, днем 23 ноября вражеский агент совершил двойной теракт в Днепре.

теракт в Днепре
теракт в Днепре

"Речь идет о подрыве двух самодельных взрывных устройств (СВУ) вблизи железнодорожного полотна в частном секторе областного центра", - уточнили в СБУ.

В результате первого подрыва погиб 35-летний наркозависимый, которого оккупанты заманили искать "закладки", а его подрыв использовали как приманку для полицейских.

"После прибытия на вызов 102 наряда полиции со взрывотехниками, рашисты привели в действие еще одно СВУ, в результате чего один из полицейских получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Задержание предателя

Правоохранители задержали агента, который заложил взрывчатку в течение суток после теракта, сразу, когда он приехал в Киев, где временно проживал и планировал "залечь на дно".

Что о нем известно?

По материалам дела, исполнителем преступления оказался 16-летний переселенец из Сум, временно проживавший в столице. В поле зрения российской спецслужбы юноша попал в Телеграм-каналах, где искал "легкие заработки".

После вербовки рашисты отправили своего агента в Днепр, где он поселился в местной гостинице, а затем под видом хозяйственных покупок приобрел компоненты для изготовления СВУ.

По инструкции российского куратора злоумышленник изготовил две взрывчатки, снарядил их мобильными телефонами для дистанционного подрыва и замаскировал под огнетушители.

После этого фигурант заложил СВУ возле объекта "Укрзализныци", координаты которого получил заранее. Также он разместил недалеко от места запланированного теракта камеру, чтобы рашисты смогли отследить прибытие жертв.

Что грозит подрывнику?

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека).
Несовершеннолетнему грозит до 15 лет тюрьмы.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

+11
Неодноразово писалося, що потрібно терміново на час дії режиму воєнного стану прийняти зміни до ККУ, у статті 113 (Диверсія) та 258 (Терористичний акт), яким передбачити зі ці дії, що призвели до загибелі однієї і більше людей вищу міру покарання - смертну кару.
Дані заходи не суперечать Європейської Конвенції з прав людини, зокрема відповідають п.2 Протоколу #6.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:34 Ответить
+5
переселенец из Сум, бежавший от кацапских обстрелов, ломанулся за кацапскими деньгами и убил людей на более спокойніх территориях... как вижу большенство из тик-ток поколения, настоящие дегенераты, тупые, ленивые, жадные, агресивные матершинники (есть исключения - но соотношение критическое)
показать весь комментарий
26.11.2025 09:38 Ответить
+5
Є пристрої що глушать сигнал мобільного телефона ,якщо б керівництво МВС не розікрало б бюджет відомства то могли б придбати таке обладнання і запобігти б цій трагедії .
показать весь комментарий
26.11.2025 09:39 Ответить
не думаєш, що пишеш
показать весь комментарий
26.11.2025 09:44 Ответить
що лячно? в тебе у кішенях теж 6 мобіл?
показать весь комментарий
26.11.2025 10:13 Ответить
ідіот, тебе першого підставлять та старять, кретин
з нашим прекрасним міндіч-зе-сбу
показать весь комментарий
26.11.2025 09:51 Ответить
аплодую стоячи, є ще тут люди з розумом
показать весь комментарий
26.11.2025 09:53 Ответить
це ***** очевидно!!!
показать весь комментарий
26.11.2025 09:55 Ответить
ти переоцінюєш наш люд)
показать весь комментарий
26.11.2025 09:57 Ответить
більшість людей будь-де - справжні дегенерати. чи ви забули, як за часів совка молодь рубалася район на район, вживала денатурати та починала палити з 6-ти років? чи може у 90ті купи малолітнього лайна, шо унюхувалися моментом і толпи безмозклої гопоти з сємками? так-шо покоління тік-току місцями ше нічого.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:44 Ответить
не помню что бы за деньги "лайно 90-тых" собирало бомбу и убивало людей, просто такого не было. удивительно как вообще имея хоть каплю мозгов можно сравить ПОДРЫВ ЛЮДЕЙ БОМБОЙ и нюханье клея или драку район на район.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:47 Ответить
да ти што
а хто перебив та піпідривав купу бандюків-конкурентів у 90?
рептілойди?
показать весь комментарий
26.11.2025 09:52 Ответить
********

сколько 16-ти летних было осуждено в Украине за убийство при помощи подрыва бомб?

и если такие были, сколько из них подрывали силовиков по заказу иностранного государства, которое в состоянии войны с Украиной?

показать весь комментарий
26.11.2025 10:06 Ответить
вижу альтернативно одарённые вылезли защищать своих собратьев, осуждения не капли, но уже и 90-тые приплнли и ещё хрен знает что. папередники виноваты, как всегда.
показать весь комментарий
26.11.2025 10:09 Ответить
я нікого не виправдовував, не *****
я б на місті страчував таких
але не прошу ДЛЯ ВСІХ СМЕРТНОЇ КАРИ БО ТО Є КАЦАПІЗМ
показать весь комментарий
26.11.2025 10:13 Ответить
наши "силовики" небагато кращі за кацапських
корумповані на 90% а тупі на 99%

інакше б вже поставили срасію на коліна терактами

особисто спілкувався з "аналітиком" зсу, тупий як поліно
показать весь комментарий
26.11.2025 10:15 Ответить
"не *****"?))) ахахахаххххх
извини не сразу понял что хамлу отвечаю, больше не побеспокою
показать весь комментарий
26.11.2025 10:44 Ответить
не збирало бомбу і не підривало, бо ніхто ту бомбу і компоненти не надавав і за підрив не платив.
а от скільки вони людей порізали чи забили на вулицях і в будинках - безліч.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:01 Ответить
Телеграм , телеграм ... кодло зе- дэрьмака за нього горою стоять!!
показать весь комментарий
26.11.2025 09:55 Ответить
Показове ,,аутодофе,, у центрі Дніпра може повпливати на цих дебілів!
показать весь комментарий
26.11.2025 11:05 Ответить
 
 