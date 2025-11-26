Погиб мужчина, тяжело ранен полицейский: задержан несовершеннолетний, который по заказу РФ совершил двойной теракт в Днепре, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Нацполиция "по горячим следам" задержали несовершеннолетнего агента РФ, который по заказу рашистов совершил двойной теракт в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о теракте?

Как отмечается, днем 23 ноября вражеский агент совершил двойной теракт в Днепре.





"Речь идет о подрыве двух самодельных взрывных устройств (СВУ) вблизи железнодорожного полотна в частном секторе областного центра", - уточнили в СБУ.

В результате первого подрыва погиб 35-летний наркозависимый, которого оккупанты заманили искать "закладки", а его подрыв использовали как приманку для полицейских.

"После прибытия на вызов 102 наряда полиции со взрывотехниками, рашисты привели в действие еще одно СВУ, в результате чего один из полицейских получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Задержание предателя

Правоохранители задержали агента, который заложил взрывчатку в течение суток после теракта, сразу, когда он приехал в Киев, где временно проживал и планировал "залечь на дно".

Что о нем известно?

По материалам дела, исполнителем преступления оказался 16-летний переселенец из Сум, временно проживавший в столице. В поле зрения российской спецслужбы юноша попал в Телеграм-каналах, где искал "легкие заработки".

После вербовки рашисты отправили своего агента в Днепр, где он поселился в местной гостинице, а затем под видом хозяйственных покупок приобрел компоненты для изготовления СВУ.

По инструкции российского куратора злоумышленник изготовил две взрывчатки, снарядил их мобильными телефонами для дистанционного подрыва и замаскировал под огнетушители.

После этого фигурант заложил СВУ возле объекта "Укрзализныци", координаты которого получил заранее. Также он разместил недалеко от места запланированного теракта камеру, чтобы рашисты смогли отследить прибытие жертв.

Что грозит подрывнику?

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека).

Несовершеннолетнему грозит до 15 лет тюрьмы.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.