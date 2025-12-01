Ракетная атака РФ на Днепр: завтра в городе день траура по погибшим

Завтра, 2 декабря 2025 года, в Днепре объявлен день траура. В результате российской атаки 4 человека погибли и более двух десятков ранены.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Днепра Борис Филатов

Траур

"По погибшим в результате атаки РФ в Днепре завтра объявлен день траура", - отметил Филатов.

Что предшествовало?

Как информировал Цензор.НЕТ, утром 1 декабря 2025 года враг атаковал баллистикой Днепр. 4 погибших и 27 раненых. 6 человек в тяжелом состоянии.

