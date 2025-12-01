РУС
Новости Атака на Днепр
Ракетная атака РФ на Днепр: завтра в городе день траура по погибшим

Днепр после обстрела

Завтра, 2 декабря 2025 года, в Днепре объявлен день траура. В результате российской атаки 4 человека погибли и более двух десятков ранены.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

Траур

"По погибшим в результате атаки РФ в Днепре завтра объявлен день траура", - отметил Филатов.

День траура в Днепре

Что предшествовало?

Как информировал Цензор.НЕТ, утром 1 декабря 2025 года враг атаковал баллистикой Днепр. 4 погибших и 27 раненых. 6 человек в тяжелом состоянии.

01.12.2025 14:14 Ответить
Зупинив ракетні програми зєля, здається
01.12.2025 14:21 Ответить
"Вн все зруйнує, в ім'я майбутнього наших дітей і онуків".
Ну що 73% лохи, як вам руїни? Вам майбутнє сподобалося?
01.12.2025 14:59 Ответить
 
 