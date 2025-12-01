1 473 3
Ракетная атака РФ на Днепр: завтра в городе день траура по погибшим
Завтра, 2 декабря 2025 года, в Днепре объявлен день траура. В результате российской атаки 4 человека погибли и более двух десятков ранены.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.
Траур
"По погибшим в результате атаки РФ в Днепре завтра объявлен день траура", - отметил Филатов.
Что предшествовало?
Как информировал Цензор.НЕТ, утром 1 декабря 2025 года враг атаковал баллистикой Днепр. 4 погибших и 27 раненых. 6 человек в тяжелом состоянии.
Ну що 73% лохи, як вам руїни? Вам майбутнє сподобалося?