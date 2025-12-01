Утром 1 декабря 2025 года враг атаковал баллистикой Днепр.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее Воздушные силы информировали о баллистической угрозе для Днепра. В соцсетях сообщали о взрывах в городе.

"Днепр в укрытие!", - предупреждали ВС.

"Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах", - отметил впоследствии глава ОГА.

Более подробной информации о вражеской атаке на город на данный момент нет.