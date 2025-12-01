1 183 4
Враг атаковал баллистикой Днепр
Утром 1 декабря 2025 года враг атаковал баллистикой Днепр.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее Воздушные силы информировали о баллистической угрозе для Днепра. В соцсетях сообщали о взрывах в городе.
"Днепр в укрытие!", - предупреждали ВС.
"Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах", - отметил впоследствии глава ОГА.
Более подробной информации о вражеской атаке на город на данный момент нет.
