Враг атаковал баллистикой Днепр

баллистика на Днепр

Утром 1 декабря 2025 года враг атаковал баллистикой Днепр

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее Воздушные силы информировали о баллистической угрозе для Днепра. В соцсетях сообщали о взрывах в городе.

"Днепр в укрытие!", - предупреждали ВС.

"Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах", - отметил впоследствии глава ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал дронами Днепр: ранены женщина и ребенок

Более подробной информации о вражеской атаке на город на данный момент нет.

Днепр (4560) обстрел (30708) ракеты (3824) Днепропетровская область (4760) Днепровский район (224)
А шо ми зранку атакували балістикою?
01.12.2025 10:45 Ответить
Вам краще знати - що ви там атакували...
01.12.2025 11:02 Ответить
Особисто я свою бабу атакував на кухні...
01.12.2025 11:06 Ответить
Зранку не знаю, а ввечері буде атаковано фейсбук відосіком найвеличнішого.
01.12.2025 11:02 Ответить
 
 