Ворог атакував балістикою Дніпро: 4 загиблих і 40 поранених. 11 людей у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 1 грудня 2025 року ворог атакував балістикою Дніпро.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по Дніпру

Раніше Повітряні сили інформували про балістичну загрозу для Дніпра. У соцмережах повідомляли про вибухи в місті.

"Дніпро в укриття!" - попереджали ПС.

"Ракетна атака на Дніпро. Всі деталі з'ясовуються. До відбою перебувайте у безпечних місцях", - зауважив згодом очільник ОВА.

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Більше інформації щодо ворожої атаки на місто на цю мить немає.

Оновлена інформація

"У Дніпрі на місці ракетної атаки працюють всі служби. На зараз відомо про трьох загиблих і 8 постраждалих", - додали в ОВА об 11.45.

Пошкоджено СТО та підприємство.

За оновленими даними на 12.20,15 людей постраждали у Дніпрі через ворожу.

"Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта - госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані", - уточнив очільник області.

Наслідки



















"У Дніпрі вже четверо загиблих. Поранених 22. Всім лікарі надають необхідну меддопомогу", - уточнив Гайваненко о 12.51.

За даними ДСНС, пошкоджені будівлі СТО та підприємства. Виникли пожежі: горів гаражний бокс та дах 5-поверхівки. Рятувальники приборкали всі займання.

















"У Дніпрі вже 27 постраждалих через ракетний удар росії", - повідомили у ДСНС о 13.55.







"40 постраждалих у Дніпрі станом на цю хвилину. Переважна більшість у лікарнях. На жаль, 11 поранених у важкому стані. Четверо людей загинули", - уточнив Гайваненко о 14.20.

Пошуково-рятувальні роботи завершено.