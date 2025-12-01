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Новини Атака на Дніпро
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Ворог атакував балістикою Дніпро: 4 загиблих і 40 поранених. 11 людей у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 1 грудня 2025 року ворог атакував балістикою Дніпро

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по Дніпру

Раніше Повітряні сили інформували про балістичну загрозу для Дніпра. У соцмережах повідомляли про вибухи в місті.

"Дніпро в укриття!" - попереджали ПС.

"Ракетна атака на Дніпро. Всі деталі з'ясовуються. До відбою перебувайте у безпечних місцях", - зауважив згодом очільник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував дронами Дніпро: поранені жінка та дитина

Більше інформації щодо ворожої атаки на місто на цю мить немає.

Оновлена інформація

"У Дніпрі на місці ракетної атаки працюють всі служби. На зараз відомо про трьох загиблих і 8 постраждалих", - додали в ОВА об 11.45.

Пошкоджено СТО та підприємство.

За оновленими даними на 12.20,15 людей постраждали у Дніпрі через ворожу.

"Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта - госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані", - уточнив очільник області.

Наслідки

Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу

"У Дніпрі вже четверо загиблих. Поранених  22. Всім лікарі надають необхідну меддопомогу", - уточнив Гайваненко о 12.51.

За даними ДСНС, пошкоджені будівлі СТО та підприємства. Виникли пожежі: горів гаражний бокс та дах 5-поверхівки. Рятувальники приборкали всі займання.

Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу

"У Дніпрі вже 27 постраждалих через ракетний удар росії", - повідомили у ДСНС о 13.55.

Дніпро обстріл
Дніпро обстріл
Дніпро обстріл

"40 постраждалих у Дніпрі станом на цю хвилину. Переважна більшість у лікарнях. На жаль, 11 поранених у важкому стані. Четверо людей загинули", - уточнив Гайваненко о 14.20.

Пошуково-рятувальні роботи завершено.

Автор: 

Дніпро (3570) обстріл (34473) ракети (4449) Дніпропетровська область (5128) Дніпровський район (421)
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Топ коментарі
+21
Зранку не знаю, а ввечері буде атаковано фейсбук відосіком найвеличнішого.
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01.12.2025 11:02 Відповісти
+19
Зелене кодло шукає новий канал переправлення "двушкі на маскву".
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01.12.2025 11:57 Відповісти
+12
А шо ми зранку атакували балістикою?
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01.12.2025 10:45 Відповісти
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А шо ми зранку атакували балістикою?
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01.12.2025 10:45 Відповісти
Особисто я свою бабу атакував на кухні...
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01.12.2025 11:06 Відповісти
и шо?перемогли?
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01.12.2025 12:08 Відповісти
Та хіба її можна перемогти?! Я їй слово, а вона 100!
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01.12.2025 12:18 Відповісти
Як можна так зневадати жінку - щоб її бабою називати. БабИ шпали кладуть й щебень розвантажують. На сросії.
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01.12.2025 19:38 Відповісти
Мариночка, нам вже майже по 70 років. Так, що...
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01.12.2025 19:43 Відповісти
То й що? Майте повагу до жінок.
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01.12.2025 19:47 Відповісти
А я поважаю. Навіть бабусею її називаю
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01.12.2025 20:06 Відповісти
То й ж не бабою! А бабусею))) це дві великі різниці! Й онуки з повагою відноситись будуть..
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01.12.2025 20:19 Відповісти
Зранку не знаю, а ввечері буде атаковано фейсбук відосіком найвеличнішого.
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01.12.2025 11:02 Відповісти
та ні...йому ні до цього...воно по парижах гуляе....натирене бабло переховує
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01.12.2025 13:10 Відповісти
Мародери- зрадники атакують москву тільки двушкою.
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01.12.2025 14:59 Відповісти
НАШИХ ФОПІВ ракета "гетьманцев" сівкової дальності.
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01.12.2025 20:03 Відповісти
Є загиблі та поранені, люди під завалами! 😮‍💨
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01.12.2025 11:15 Відповісти
Обстрілюють тільки Україну. Відповіді аж ніякої, кацапам лагідне життя. Чого вичікує зелене кодло?
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01.12.2025 11:49 Відповісти
Кожного дня Україна б'є по кацапах у відповідь. Тільки не по цивільних, а по НПЗ, військових заводах і тд.
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01.12.2025 11:55 Відповісти
Так, б'є, але тільки дронами. А де наші ракети? Я вже не запитую про віртуальну ''Фламінго'', її не буде, гроші вкрадено, відос запущено на марафон. А де ракети, які створив ''барига' до 2019 року? Чому їх не виробляв уряд Зеленського, а все закатував в асфальт? Допомагає асфальт?
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01.12.2025 15:58 Відповісти
Зелене кодло шукає новий канал переправлення "двушкі на маскву".
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01.12.2025 11:57 Відповісти
Усі наші Гаранти - попередники продавали, ,міняли та навіть безкоштовно передавали наше озброєння. Усе, без винятку, від набоїв до літаків і ракет! Давайте і їх теж згадаємо "гарним" словом "подяки"....для об'єктивності....
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01.12.2025 11:56 Відповісти
Брехня 100%. Ракетні програми знищували лише янукович і зеленський.
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01.12.2025 13:00 Відповісти
Підпрацьовуєш на мародерів за "долю малую". Типу зЕленській негірший за "папєрєдніков". Ні, запроданцю, твій шеф роззброював ЗСУ під час війни за прямою вказівкаю мордору. Так що висіти будере разом.
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01.12.2025 14:54 Відповісти
Навіщо нам згадувати Кравчука, Кучму, Януковича, які передали на Парашію і ядерну зброю, і стратегічну авіацію? Після 2014 року командою Порошенка були створені ракети, САУ, безпілотники, то чому їх Зеленський знищив, а своїх так і не зробив?
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01.12.2025 16:01 Відповісти
Черговий злочин рашиських варварів ,свідомий геноцид орди проти проти українського народу і майже жодної відповіді по рашиських виродках,світ мовчить ,влада безпорадна.
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01.12.2025 11:59 Відповісти
Де укриття? Де ППО? Коли буде відповідь?
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01.12.2025 13:07 Відповісти
Які укриття при балістиці??? Швидше прилетить, ніж люди доберуться до укриттів.
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01.12.2025 19:41 Відповісти
Тримайся, Дніпро😢
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01.12.2025 13:36 Відповісти
Намагаємось.
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01.12.2025 15:59 Відповісти
здохни, барига Трумп, разом зі своїми вітьками-мародерами..
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01.12.2025 14:00 Відповісти
Великі співчуття родинам убитих невинних людей....
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01.12.2025 14:11 Відповісти
Чи захищений Дніпро так, як Київ...
Мої співчуття дніпрянам.
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01.12.2025 14:15 Відповісти
В Дніпрі впʼятеро менше людей живе. Далі сам порахуєш?
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01.12.2025 17:35 Відповісти
в Київі немає 5 млн.
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01.12.2025 18:37 Відповісти
Є. Багато переселенців. Ще й понаєхавших лугандонів та донецьких.
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01.12.2025 19:42 Відповісти
от з ними буде 2.5 млн. І це все.
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02.12.2025 12:10 Відповісти
у Дніпрі якщо що переселенців мабуть ще ї побільше, але їх ніхто вже давно не рахує.
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02.12.2025 12:11 Відповісти
І то вірно! Нащо ставити ППО навкруги якогось мільйонника?!
Рідне місто президента і те -- майже без захисту з самого початку війни. І нічого, живуть люди.
3,14.........ц! Чим ото Makc Polygraph думає, коли таке своє пише.
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02.12.2025 10:22 Відповісти
Резулбтат "продуктивних перемовин" про мир з рашиськими нелюдями!
Світ зійшов з розуму, втратив Гідність!
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01.12.2025 15:52 Відповісти
Верховний і заодно президент Зеленський цю ситуацію створив : 1).2019-2022ор.р. організував велике будівництво ("велике крадівництво") на дорогах Півдня України. 2). 1920р. Він повністю зупинив фінансування ракетних програм перед війною 3).Розмінував Чонгар , мости , вивів з Півдня основні війська .4). Ослабив оборону Гостомиля і не вивів з Гостомиля наш літак "Мрію" .4).Звільнив з посад Залужного і 10-ть бойових генералів.5) Організував державну Банду " Мінгічдейт" , яка розікрала гроші з оборонних споруд Енергоатому , МінОборони , з будівництва фортифікаційних спору від нападу рашистів , розікрав кошти з ракетних програми "Фламінго" (власник компанії «Fire Point» громадянин росії Штілерман) ... Де балістичні ракети на Москву , пане Верховний Головнокомандувач Зеленський ? ? ? Де ? Україна спливає кров'ю , а ви розкрадаєте мільярди з оборонного бюджету ? ? ? Курви ! Бл.ді !!! В час війни - розстріл зрадникам і ніякі мораторії на смертну кару діяти не можуть !!! Тут питання життя і смерті народу , сволочі ви зелені !
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01.12.2025 17:10 Відповісти
А питання, як жителі Дніпра проголосували на президентському, парламентському та місцевому плебісцидах 2019 року?
Ось, дякуйте своєму фельдмаршалу фон-Z-еленському!
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01.12.2025 17:41 Відповісти
Як як..45.34% більше всіх.

Але, до ворожки не ходи - вони звалили давно.
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01.12.2025 19:46 Відповісти
То хай туди ж само валять й інші!!!
Або дякують за все своєму, ними ж обраному Фельд-маршалу!
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03.12.2025 07:11 Відповісти
У вас проблеми із зором? Що болдом пишите?
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04.12.2025 07:34 Відповісти
Ударів у відповідь по ворогу і зараз не буде. Бо на Україну члєнограю начхати а россія для нього все. Будуть ще багато ударів , бо ворог відчуває повну безкарність. Непокаране зло завжди повертаєтся.
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01.12.2025 20:00 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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01.12.2025 20:57 Відповісти
 
 