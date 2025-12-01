Ворог атакував балістикою Дніпро: 4 загиблих і 40 поранених. 11 людей у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зранку 1 грудня 2025 року ворог атакував балістикою Дніпро.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по Дніпру
Раніше Повітряні сили інформували про балістичну загрозу для Дніпра. У соцмережах повідомляли про вибухи в місті.
"Дніпро в укриття!" - попереджали ПС.
"Ракетна атака на Дніпро. Всі деталі з'ясовуються. До відбою перебувайте у безпечних місцях", - зауважив згодом очільник ОВА.
Більше інформації щодо ворожої атаки на місто на цю мить немає.
Оновлена інформація
"У Дніпрі на місці ракетної атаки працюють всі служби. На зараз відомо про трьох загиблих і 8 постраждалих", - додали в ОВА об 11.45.
Пошкоджено СТО та підприємство.
За оновленими даними на 12.20,15 людей постраждали у Дніпрі через ворожу.
"Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта - госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані", - уточнив очільник області.
Наслідки
"У Дніпрі вже четверо загиблих. Поранених 22. Всім лікарі надають необхідну меддопомогу", - уточнив Гайваненко о 12.51.
За даними ДСНС, пошкоджені будівлі СТО та підприємства. Виникли пожежі: горів гаражний бокс та дах 5-поверхівки. Рятувальники приборкали всі займання.
"У Дніпрі вже 27 постраждалих через ракетний удар росії", - повідомили у ДСНС о 13.55.
"40 постраждалих у Дніпрі станом на цю хвилину. Переважна більшість у лікарнях. На жаль, 11 поранених у важкому стані. Четверо людей загинули", - уточнив Гайваненко о 14.20.
Пошуково-рятувальні роботи завершено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мої співчуття дніпрянам.
Рідне місто президента і те -- майже без захисту з самого початку війни. І нічого, живуть люди.
3,14.........ц! Чим ото Makc Polygraph думає, коли таке своє пише.
Світ зійшов з розуму, втратив Гідність!
Ось, дякуйте своєму фельдмаршалу фон-Z-еленському!
Але, до ворожки не ходи - вони звалили давно.
Або дякують за все своєму, ними ж обраному Фельд-маршалу!
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев