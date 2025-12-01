РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10457 посетителей онлайн
Новости Атака на Днепр
1 178 6

Удар РФ по Днепру: число пострадавших возросло до 43, четверо погибших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Число пострадавших вследствие атаки РФ по Днепру утром 1 декабря возросло до 43 человек, из них 30 остаются в больнице.

Об этом сообщил и.о. главы областной военной администрации Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Число пострадавших возросло

"По уточненным данным, вследствие утренней атаки в Днепре 43 пострадавших. 30 из них остаются в больнице. 10 до сих пор в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

удар по Днепру

Повреждения в городе

Вследствие вражеского удара повреждены административные здания, предприятия, 4 здания учебных заведений и столько же многоэтажек, 2 СТО, более полусотни автомобилей.

удар по Днепру

удар по Днепру

Смотрите также: Враг атаковал баллистикой Днепр: 4 погибших и 40 раненых. 11 человек в тяжелом состоянии (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Удар РФ по Днепру 1 декабря

  • Напомним, что утром 1 декабря 2025 года враг атаковал баллистикой Днепр. Сообщалось о 4 погибших и 40 раненых.

Читайте также: Ракетная атака РФ на Днепр: завтра в городе день траура по погибшим

Автор: 

Днепр (4561) обстрел (30708) жертвы (2222) Днепропетровская область (4760) Днепровский район (224)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли в тебе немає балістики, а є мохнорилая Бубочка.
показать весь комментарий
01.12.2025 19:58 Ответить
Реквієм прутнем на роялі на могилах загиблих, це ж краще ніж будь яка безпека і оборона. У будь якого 73% дурня спитайте -він вам підтвердить.
показать весь комментарий
01.12.2025 20:05 Ответить
зато в нас є ЗЕлена фламінга
можливо
показать весь комментарий
01.12.2025 20:08 Ответить
Не дай Боже, через роки/віки, кому небудь натякнути на примирення з кацапами
показать весь комментарий
01.12.2025 20:02 Ответить
Яке може бути примирення з на россійськими мразями?
показать весь комментарий
01.12.2025 20:03 Ответить
 
 