Удар РФ по Днепру: число пострадавших возросло до 43, четверо погибших. ФОТОРЕПОРТАЖ
Число пострадавших вследствие атаки РФ по Днепру утром 1 декабря возросло до 43 человек, из них 30 остаются в больнице.
Об этом сообщил и.о. главы областной военной администрации Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Число пострадавших возросло
"По уточненным данным, вследствие утренней атаки в Днепре 43 пострадавших. 30 из них остаются в больнице. 10 до сих пор в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Повреждения в городе
Вследствие вражеского удара повреждены административные здания, предприятия, 4 здания учебных заведений и столько же многоэтажек, 2 СТО, более полусотни автомобилей.
Удар РФ по Днепру 1 декабря
