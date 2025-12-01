Удар РФ по Днепру: число пострадавших возросло до 43, четверо погибших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Число пострадавших вследствие атаки РФ по Днепру утром 1 декабря возросло до 43 человек, из них 30 остаются в больнице.

Об этом сообщил и.о. главы областной военной администрации Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Число пострадавших возросло

"По уточненным данным, вследствие утренней атаки в Днепре 43 пострадавших. 30 из них остаются в больнице. 10 до сих пор в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Повреждения в городе

Вследствие вражеского удара повреждены административные здания, предприятия, 4 здания учебных заведений и столько же многоэтажек, 2 СТО, более полусотни автомобилей.

Смотрите также: Враг атаковал баллистикой Днепр: 4 погибших и 40 раненых. 11 человек в тяжелом состоянии (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Удар РФ по Днепру 1 декабря

Напомним, что утром 1 декабря 2025 года враг атаковал баллистикой Днепр. Сообщалось о 4 погибших и 40 раненых.

Читайте также: Ракетная атака РФ на Днепр: завтра в городе день траура по погибшим